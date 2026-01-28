HM Hospitales y Huawei firman un acuerdo para impulsar la innovación tecnológica en el sector sanitario

HM Hospitales y Huawei firman un acuerdo de colaboración para impulsar la innovación tecnológica en el sector sanitario. - HM HOSPITALES Y HUAWEI

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales y Huawei han firmado un acuerdo para impulsar la innovación tecnológica en el ámbito sanitario y avanzar hacia un modelo asistencial más conectado y eficiente y centrado en el paciente, creando un 'showroom' en el que se mostrarán soluciones tecnológicas con aplicación real en la sanidad.

Esta cooperación contempla el desarrollo conjunto de pruebas de concepto y casos de uso reales que permitirán evaluar, validar y demostrar el impacto de estas soluciones en la práctica clínica y asistencial.

A través de esta colaboración, ambas empresas asentarán las bases para "la validación de nuevas soluciones tecnológicas en entornos clínicos reales, además del desarrollo conjunto de iniciativas de salud digital".

Esta colaboración se apoya en "la capacidad de innovación y experiencia" de Huawei en el sector sanitario, y en "la trayectoria y filosofía centrada en el paciente" de HM Hospitales. A esto se le suma la experiencia de TRC en el desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas en sectores críticos.

Estas líneas de trabajo se centran en "la modernización de infraestructuras de conectividad y red, el uso de dispositivos wearables para obtener una atención hospitalaria personalizada, la visualización en tiempo real de información clínica y de gestión para apoyar la toma de decisiones y la inteligencia artificial aplicada a la salud".

El presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, ha declarado que este acuerdo refleja su intención de "impulsar una innovación sanitaria real, aplicada y evaluable en entornos clínicos reales". "Esta colaboración nos permite poner nuestros hospitales a disposición del desarrollo y validación de soluciones tecnológicas avanzadas, medir su impacto asistencial con rigor y avanzar hacia un modelo sanitario más conectado, eficiente y centrado en las personas", ha subrayado.

Por su parte, el CEO de Huawei Iberia, Andrés Yin Hui, ha detallado que esta alianza, que contará con la integración estratégica de la inteligencia artificial y los gemelos digitales en la infraestructura sanitaria, permitirá "optimizar los tiempos de espera, liberar a los profesionales de cargas de trabajo repetitivas para reenfocarlos en la atención directa al paciente y asegurar la disponibilidad de un equipo multidisciplinar apto para la inminente realidad de la medicina personalizada".

Este proyecto se enmarca en la visión compartida de "avanzar hacia plataformas tecnológicas integradas que eliminen silos, faciliten la interoperabilidad entre sistemas médicos y permitan un acceso ágil y seguro a los datos por parte de equipos multidisciplinares". Ambas empresas comparten un "compromiso firme y transversal con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial".