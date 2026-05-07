HM Hospitales abre su primera Unidad de Cardiopatías Congénitas en Barcelona con cirugías poco invasivas

Hemodinámica pediátrica. - HM HOSPITALES

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales ha puesto en marcha en Barcelona su primera Unidad de Cardiopatías Congénitas, un servicio especializado que reúne a expertos de primer nivel y que cuenta con los tratamientos mínimamente invasivos "más avanzados" para atender de manera integral a las personas que conviven con una enfermedad del corazón desde su nacimiento.

Se trata de intervenciones mínimamente invasivas que amplían las opciones terapéuticas de los pacientes, con las que, intervenciones que antes requerían cirugía abierta, se pueden resolver mediante cateterismo, reduciendo "el impacto para el paciente y el riesgo de complicaciones, y favoreciendo una recuperación más rápida".

Esta Unidad de Cardiopatías Congénitas, según ha indicado el grupo hospitalario, aspira a convertirse en un referente en Cataluña y a nivel estatal. Su catálogo de servicios incluye los procedimientos hemodinámicos específicos más avanzados, como los implantes valvulares por catéter, el cierre de defectos cardíacos con dispositivos altamente biocompatibles o la electrocirugía por catéter.

EN UN MISMO CIRCUITO ASISTENCIAL

Esta nueva unidad aúna los recursos y tecnología del Hospital HM Nou Delfos, del Hospital HM Nens y de HM CIEC, y estará liderada por el doctor Pedro Betrián. Con esta creación, el tratamiento y el seguimiento de cardiopatías congénitas, tanto en población infantil como en adolescentes y adultos se integra en un mismo circuito asistencial.

En Cataluña, cada año nacen en torno a 600 bebés con algún tipo de malformación en el corazón o sus vasos sanguíneos, y aunque no todos los casos revisten la misma gravedad -entre un 25-30 por ciento presentan formas graves de la patología-, prácticamente todas estas personas requerirán un abordaje y seguimiento médico durante toda su vida para "prevenir y tratar los efectos de esta cardiopatía congénita". De hecho, esta es una condición de salud con la que conviven unos 10.000 adultos catalanes.

En este contexto, la creación de la nueva unidad permite concentrar "experiencia clínica, volumen de casos y tecnología especializada" en el ámbito de las cardiopatías congénitas, una superespecialidad que requiere "equipos altamente cualificados, recursos específicos y una coordinación multidisciplinar".

Según los especialistas, este trabajo en red evita derivaciones innecesarias, mejora la coordinación entre especialistas y permite ofrecer una asistencia continuada "más eficaz y centrada en las necesidades del paciente en cada etapa de su vida".

Con la puesta en marcha de esta Unidad, HM Hospitales ha reforzado su apuesta por el "desarrollo de programas de alta complejidad" en Barcelona, consolidando "un modelo asistencial basado en la excelencia clínica, la innovación y la integración de especialidades".

Este avance se enmarca en el crecimiento sostenido del grupo en Cataluña, donde ya cuenta con una red asistencial formada por los hospitales HM Nou Delfos, HM Sant Jordi y HM Nens, así como con diversos policlínicos, todos ellos dotados de tecnología de "última generación y conectados dentro del modelo asistencial del grupo".