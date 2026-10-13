Hallan el riesgo de malformaciones congénitas por tomar benzodiacepinas durante el embarazo

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MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Brigham and Women's Hospital y la Facultad de Medicina de Harvard (Estados Unidos) analizaron datos de una cohorte de 4,2 millones de embarazos cubiertos por Medicaid y seguros comerciales entre 2000 y 2020 para evaluar el riesgo de malformaciones congénitas mayores por la exposición a benzodiazepinas durante el primer trimestre.

Este estudio de cohorte poblacional revela que las mujeres embarazadas que consumieron benzodiacepinas durante el primer trimestre no presentaron un riesgo significativamente mayor de tener un bebé con malformaciones congénitas graves.

Las tasas de malformaciones congénitas graves en general fueron comparables entre los embarazos expuestos a benzodiacepinas y los que no lo estuvieron, lo que proporciona evidencia tranquilizadora sobre la seguridad de estos medicamentos al inicio del embarazo.

Los investigadores, que publican su estudio en 'Annals of Internal Medicine', compararon los resultados entre 79.000 personas que recibieron al menos una receta de benzodiazepinas al inicio del embarazo con aquellas que no la recibieron. Los investigadores no hallaron un aumento significativo en el riesgo de defectos congénitos mayores en general ni evidencia consistente de malformaciones específicas de órganos que anteriormente se creían asociadas con la exposición a benzodiazepinas.

Si bien los autores concluyeron que la exposición a benzodiazepinas durante el primer trimestre no se asoció con un aumento significativo en el riesgo de defectos congénitos, señalan que la seguridad del uso de benzodiazepinas durante el embarazo justifica una mayor investigación para continuar monitoreando defectos congénitos raros, exposiciones más prolongadas y para examinar otros resultados del embarazo.