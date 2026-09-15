GSK presenta 'Blenrep', primer ADC anti-BCMA en combinación en mieloma múltiple desde primera recaída - EUROPA PRESS

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora médica de la compañía biofarmacéutica GSK, la doctora Leticia de Luján, ha anunciado la disponibilidad en España del medicamento 'Blenrep', cuyo principio activo es belantamab mafodotina y consiste en el primer anticuerpo conjugado (ADC, por sus siglas en inglés) anti-BCMA en combinación para el tratamiento de pacientes adultos de mieloma múltiple desde primera recaída.

"Casi podemos decir que estamos consiguiendo cronificar una enfermedad que antes tenía un pronóstico malo", ha indicado en relación con el fármaco, que es una opción en el país desde el pasado 1 de agosto en suma con bortezomib más dexametasona en pacientes que han recibido al menos un tratamiento previo, y en combinación con pomalidomida más dexametasona en los que hayan sido tratados al menos con una terapia previa que incluya lenalidomida.

La jefa de Unidad en el Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca, la doctora Victoria Mateos, ha manifestado al respecto de 'Blenrep' que los clínicos se encuentran de "enhorabuena" con su llegada, siendo los pacientes "los más afortunados", ya que "tienen una posibilidad nueva de tratamiento" para "el segundo cáncer más frecuente en la sangre".

Para explicar su mecanismo de actuación, primero ha ahondado en la enfermedad, que tiene su origen en las células plasmáticas, las cuales se encuentran dentro de la médula ósea y, "en condiciones normales", producen anticuerpos y "defienden de las agresiones externas". "En los pacientes, se convierten en malignas y suelen tener una cantidad alta", produciendo solo un anticuerpo que "no funciona de manera normal", ha afirmado.

ANEMIA Y LESIONES EN LOS HUESOS

El funcionamiento anómalo de las células "se traduce en anemia en más del 80 por ciento de los pacientes de mieloma", ha continuado, para añadir que "también están presentes en más del 70-80 por ciento de los pacientes las lesiones en los huesos". En ocasiones, se producen "auténticas roturas", ha indicado, al tiempo que considera "menos frecuente" otras consecuencias, como "el daño renal o la insuficiencia renal".

Tras exponer que existen "entre tres y cuatro pacientes por cada 100.000 habitantes y año", con "más de 3.000 nuevos casos en España", ha señalado que es difícil estimar el número de personas que padecen la patología en la actualidad en el país, "pero va en aumento". De cualquier forma, ha celebrado que cada vez se conozca más de su biología, lo que ha supuesto la llegada de "mucha innovación", y es que "en los últimos 20 años, se ha pasado de tener una supervivencia de tres años a ahora poder ofrecer supervivencias comparables a la expectativa de vida".

Así, en una enfermedad en la que "la mediana de edad está por encima de los 65 años", Mateos ha destacado que, una vez que se produce la primera recaída -a la que preceden tres tipos de tratamientos "muy eficaces"-, ahora se cubre una "necesidad médica" al sustituir la repetición de esos compuestos, pero de segunda generación, por la nueva terapéutica con mecanismos de acción innovadores "con dianas diferentes".

En concreto, el anti-BCMA 'Blenrep' se dirige "de manera consistente y bastante específica" a la proteína, por lo que es un mecanismo "único" al unirse a ella y liberar una sustancia citotóxica "que destruye las células plasmáticas", ha explicado, señalando que "es como un caballo de Troya". Además, ha asegurado que aporta "efectos colaterales que ayudan a mejorar la respuesta", ya que tiene "efecto sobre el sistema inmune para potenciar la destrucción tumoral".

BENEFICIO SIGNIFICATIVO

Con todo, ha puesto de relieve que el fármaco aporta "un beneficio significativo" en supervivencia libre de progresión, así como en supervivencia global, y permite tener en cuenta "la preferencia del paciente" y "su estilo de vida". Así es porque es "cómodo" de administrar, ya que se ofrece "en el hospital de día por vía intravenosa", con una duración de "no más de 30 minutos" y sin requerir "ingreso ni premedicación, ni tratamiento de soporte", ha subrayado, añadiendo que "el paciente puede venir cada ocho semanas".

Sobre ello, ha incidido también el adjunto del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, el doctor Vicente Escudero, quien ha destacado este "momento tan especial" por las diferentes opciones de tratamiento de las que se dispone, que permiten "tener en cuenta características de la enfermedad, qué toxicidades ha tenido el paciente" y "qué tratamientos ha recibido y las características de la personas", entre otros apartados.

"Esta diversidad dificulta mucho la toma de decisiones", ha reconocido, por lo que ha sostenido que "es importante el trabajo conjunto de los equipos multidisciplinares liderados por Hematología". Ahora, los profesionales de las diferentes especialidades tienen a disposición 'Blenrep', que se puede administrar "en cualquier hospital de España" y con "efectos secundarios muy manejables", ha indicado, por su parte, De Luján.

De esta manera se ha observado en los ensayos sobre este ADC que actúa sobre el antígeno de maduración de las células B, que han sido 'DREAMM-7' y 'DREAMM-8', ambos en Fase 3. El primero ha contado con casi 500 pacientes, mientras que el segundo ha dispuesto de la participación de más de 300.