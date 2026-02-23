GSK lanza una campaña para visibilizar el herpes zóster, un virus al que son susceptibles el 90% de españoles

Imagen de la campaña. - GSK

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía GSK ha lanzado 'La espina invisible,' una campaña para aumentar la conciencia sobre el herpes zóster, un virus permanece latente en el organismo y al reactivarse puede causar un dolor intenso, en algunos casos prolongado e incapacitante, en algunas personas, especialmente a partir de los 50 años y aquellas que tienen el sistema inmunitario comprometido.

En el marco de la Semana de Concienciación sobre el Herpes Zóster, GSK aportará información sobre el virus en tres ciudades españolas: Valencia (24 de febrero), Madrid (25 de febrero) y Sevilla (26 de febrero).

Según los expertos, el virus varicela-zóster, el mismo que provoca la varicela, queda latente en el organismo pudiendo reactivarse años más tarde en forma de herpes zóster. Por este motivo, todas las personas que han pasado la varicela - más del 90 por ciento de la población adulta en España- está en riesgo de sufrir un herpes zóster.

Se estima que una de cada tres personas de entre 50 y 90 años desarrollará esta enfermedad a lo largo de su vida. A los 85 años, esta probabilidad aumenta a una de cada dos personas. Esto se debe a que el virus puede permanecer latente durante años o décadas en el organismo y activarse en cualquier momento de la vida, especialmente cuando el sistema inmunitario se debilita por el propio envejecimiento, porque se esté recibiendo un tratamiento inmunosupresor o se padezca una enfermedad crónica.

Cuando el virus del herpes zóster se reactiva, los síntomas iniciales más comunes son picor, dolor localizado de tipo quemante o descargas eléctricas, habitualmente en el tórax, abdomen o cara a un solo lado del cuerpo, dolor de cabeza y malestar general que suelen durar entre uno y cinco días. Transcurrido ese tiempo, empieza la fase aguda, en la que aparecen zonas enrojecidas en la piel y pequeñas ampollas con líquido que se agrupan formando racimos, acompañadas de un dolor punzante. La forma en la que aparecen las ampollas es la que da el nombre familiar de 'culebrilla' al herpes zóster.

Al cabo de unos diez días, las vesículas dan lugar a costras que, normalmente, duran entre dos y cuatro semanas, desapareciendo con ellas los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, en algunas personas el herpes zóster se puede complicar dando lugar a la neuralgia postherpética, un dolor que persiste después de que la erupción se haya curado y que puede prolongarse meses, o incluso años.

El dolor de la neuralgia postherpética puede ser espontáneo continuo, quemante urente y estímulos como corrientes de aire o el roce con la ropa pueden hacerlo más intenso. Este dolor suele caracterizarse por una importante afectación de la calidad de vida, dado que el dolor puede alterar el descanso, el humor e incluso las relaciones personales de quienes lo sufren. El 20 por ciento de los casos de neuralgia postherpética se presenta entre los 60-65 años y el 30 por ciento, por encima de los 80 años.

En este sentido, la presidenta de la Sociedad Española del Dolor, María Madariaga, ha explicado que este virus puede provocar una enfermedad muy dolorosa a corto plazo, en los tres primeros meses, durante el herpes agudo o 'culebrilla'. "El problema es la alta probabilidad de persistencia y mantenimiento a lo largo de meses o años de dolor en la zona, de características neuropáticas, incluso neuralgia postherpética. Este dolor que, en algunos casos puede persistir tras la curación de las ampollas, se trata de una complicación muy incapacitante, especialmente en adultos mayores, y es uno de los cuadros de dolor más refractarios y complejos de tratar que vemos en consultas de las unidades de dolor", afirma.

Otras complicaciones menos frecuentes del herpes zóster pueden ser: oftálmicas, que pueden resultar en una pérdida de visión o ceguera, óticas, como el Síndrome de Ramsay-Hunt, cardiovasculares, infecciones pulmonares o sobreinfecciones bacterianas de la piel.

AL 78% DE ADULTOS CON PATOLOGÍAS CRÓNICAS LES PREOCUPA ESTA DOLENCIA

Las personas mayores de 50 años y con patologías crónicas tienen un mayor riesgo de sufrir las complicaciones del herpes zóster. GSK ha realizado una encuesta entre más de 6.000 adultos por encima de esta edad en diez países (Australia, Austria, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Japón, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos), con patologías como la diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Los resultados revelan que esta infección y su impacto en la calidad de vida es motivo de preocupación para esta franja de población, entre quienes también se detecta margen de mejora en la información sobre la enfermedad y su manejo.

En concreto, el 78 por ciento de los adultos encuestados manifiesta preocupación por la alteración que pueden sufrir en su vida como consecuencia del herpes zóster. Sin embargo, más de la mitad de los participantes (54%) reconoce que nunca ha iniciado una conversación sobre esta enfermedad con un profesional sanitario. Además, en relación con las patologías crónicas que presentan los encuestados, uno de cada cuatro (25%) no cree (erróneamente) que éstas tengan un impacto en su sistema inmunitario ni en su riesgo de sufrir herpes zóster.

Entre quienes ya han padecido herpes zóster, el 42 por ciento afirma que el dolor experimentado fue severo y alteró su día a día, y hasta un tercio asegura que este dolor les impidió realizar su trabajo o actividades cotidianas, como la asistencia a eventos sociales.

"Nuestro compromiso en esta Semana de Concienciación es dar visibilidad a una enfermedad que no siempre es bien conocida por la población, pero que puede causar mucho dolor a quienes la padecen, simbólicamente, como la espina de una rosa. De esta manera reforzamos nuestro compromiso con la divulgación en salud, y trabajamos de la mano de los profesionales sanitarios para seguir acercando el conocimiento y la concienciación sobre patologías como esta, que pueden afectar a una parte importante de la población", ha finalizado la directora médica de GSK España, María José Muñoz.