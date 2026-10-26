GRAPSIA denuncia el desabastecimiento de estrógenos y alerta de sus efectos en menores intersex

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MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

GRAPSIA, el Grupo de Apoyo a favor de personas con Insensibilidad a los Andrógenos y condiciones relacionadas, ha denunciado el desabastecimiento de estrógenos y las dificultades para acceder a estos tratamientos hormonales, una situación que, según advierte, afecta a la salud y la calidad de vida de numerosas personas intersex, así como a mujeres trans y mujeres en la menopausia.

Con motivo del Día de la Visibilidad Intersex, que se conmemora este 26 de octubre, la organización ha difundido una campaña audiovisual en la que mujeres intersex reclaman una solución urgente y alertan especialmente de las consecuencias que la interrupción de los tratamientos puede tener en niñas y adolescentes que necesitan estas hormonas durante su desarrollo.

"Necesitamos que esta situación deje de ser invisible. Darle voz puede contribuir a que las administraciones sanitarias y las empresas farmacéuticas actúen para garantizar el acceso a estos tratamientos", advierte su presidenta Chantal Navarro.

En el mensaje difundido junto a la campaña, explican que dependen del suministro externo de estrógenos. "Muchas mujeres intersex fuimos castradas de pequeñas, no tenemos góladas que produzcan las hormonas por sí mismas, por lo tanto dependemos 100% del suministro externo de estrógenos. Cuando nuestros cuerpos no reciben los estrógenos prescritos se pone en grave riesgo nuestra salud física y nuestra salud mental", afirma una de la pacientes en el vídeo de la campaña.

Advierten de que la interrupción de los tratamientos puede provocar sofocos, insomnio, pérdida de densidad ósea, problemas vasculares y endocrinos, deterioro cognitivo, cefaleas, altibajos emocionales y ansiedad.

El colectivo alerta asimismo del impacto en las niñas y adolescentes intersex, cuyo crecimiento y desarrollo corporal pueden verse afectados si no reciben los estrógenos que necesitan durante la pubertad, y pone de relieve la preocupación que esta situación genera en sus familias.

"Sin estrógenos, su crecimiento y su desarrollo corporal quedan pausados en plena pubertad. Si ya es difícil explicarle al mundo que eres intersex, ¿te imaginas cómo deben estar viviendo? ¿Y sus familias?", señalan.

Por ello, reclama a los laboratorios farmacéuticos Gideon Richter, Pfizer, Bayer, Janssen, SAFE y Novartis, así como a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que se restablezca de forma "urgente y sin fisuras" el suministro de estos medicamentos.

"Los estrógenos no son un lujo. Son nuestra salud. Son nuestra dignidad. Son nuestro derecho", subraya el mensaje, que concluye reivindicando el acceso a estas hormonas como una cuestión de "supervivencia y vida".