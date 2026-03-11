Gobierno destina 2,5 millones de euros a la investigación de un nuevo fármaco contra el cáncer desarrollado en Sevilla

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en una reunión con el investigador principal del proyecto Viontech, Vicente Salinas - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha mantenido este martes una reunión con Vicente Salinas, investigador principal del proyecto Viontech, que investiga un "prometedor" fármaco contra el cáncer, para cuyo desarrollo el Gobierno ha destinado 2,5 millones de euros a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).

Según ha indicado la administración en una nota, el encuentro ha permitido conocer de "primera mano" el estado de este proyecto científico, que "cuenta con un marcado ADN andaluz y que aspira a ofrecer nuevas alternativas terapéuticas para pacientes con cáncer".

El proyecto, denominado PVT-1, está centrado en el desarrollo de una solución terapéutica para pacientes con cáncer avanzado de pulmón de células no pequeñas (Cpcnp), el tipo más frecuente de cáncer de pulmón. La iniciativa cuenta con una financiación total de 4.582.372 euros, de los que 2,5 millones proceden de una subvención del CDTI dentro del programa Feder 2021-2027, tras haber obtenido el Sello de Excelencia+.

Una de las principales ventajas del fármaco es la adaptación y mejora de compuestos ya existentes para potenciar su eficacia frente al cáncer. Este planteamiento "permite acelerar los procesos de desarrollo". Además, es de administración oral, lo que permitiría a los pacientes seguir el tratamiento desde su domicilio "sin necesidad de acudir de forma constante al hospital, mejorando así su autonomía y calidad de vida y reduciendo al mismo tiempo la presión asistencial en los centros sanitarios".

Asimismo, el equipo investigador trabaja para que el fármaco tenga un alto perfil de seguridad y una menor toxicidad "que muchos tratamientos oncológicos actuales, lo que podría traducirse en menos efectos secundarios para los pacientes".

El proyecto se desarrolla a través de Plus Vitech S.L., una empresa biotecnológica nacida en el entorno del sistema público de investigación en Andalucía. Su impulsor, el doctor Vicente Salinas Martín, es doctor en Medicina y máster en Oncología Molecular, cuenta con más de diez años de experiencia investigadora centrada en el estudio del receptor NK1R como diana terapéutica en el cáncer y en su relación con los procesos de inflamación asociados a la enfermedad.

Con este proyecto, el equipo investigador "aspira a avanzar en el desarrollo de tratamientos más eficaces y personalizados contra el cáncer, reforzando al mismo tiempo el papel de la investigación biomédica andaluza en el ámbito internacional".

Francisco Toscano ha tomado parte en la Junta Local de Seguridad de Mairena del Alcor (Sevilla) con motivo de su visita al municipio, donde ha destacado "la fuerza inversora del Gobierno de España a través de los fondos CDTI materializados en el proyecto de Plus Vitech", así como las partidas que el municipio recibe a través de los fondos EDIL para el desarrollo local.

En el ámbito de la seguridad, Toscano ha destacado que la criminalidad en Mairena del Alcor se sitúa en un nivel "sensiblemente más bajo" que en el resto de su entorno. De hecho, la localidad registra una tasa "aproximadamente de la mitad de la media nacional y muy inferior" a las cifras de la provincia de Sevilla y de Andalucía.