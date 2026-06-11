Gilead, GeSIDA y APECS activan primeros algoritmos clínicos en atención de VIH en migrantes y personas que hacen chemsex - GILEAD

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de estudio del SIDA (GeSIDA) y la Asociación Portuguesa para el Estudio Clínico del Sida (APECS), con la colaboración de la compañía farmacéutica Gilead, han impulsado "los primeros algoritmos clínicos para mejorar la atención del VIH en migrantes y personas que practican chemsex".

Según han expuesto estas tres organizaciones, el desarrollo de estos procesos busca "optimizar la identificación y el manejo clínico de personas con VIH migrantes y de personas que practican chemsex con VIH". Con ello, se persigue la meta de "avanzar hacia una atención multidisciplinar y adaptada a las necesidades específicas de estos colectivos en España y Portugal", han explicado.

"El abordaje del VIH debe integrar una visión global, centrada en la persona, que aborde su salud desde diferentes perspectivas y a lo largo de las distintas etapas de su vida", ha manifestado la directora de Medical Affairs de Gilead Sciences para España y Portugal, Marisa Álvarez, quien ha añadido que "con 'MOVIHMIENTO AHORA'", se da "un paso más en ese compromiso, apoyando aquellas estrategias de cuidado que tengan en cuenta la complejidad real de la vida de las personas con VIH, especialmente de aquellas con importantes necesidades médicas no cubiertas, y que contribuyan a proteger su salud hoy y a largo plazo".

Tras señalar que los algoritmos "nacen para dar una respuesta practica e integral a retos asistenciales para los que todavía no existen protocolos homogéneos en los dos países, trasladando a la práctica clínica recomendaciones concretas e implementables a distintos niveles, orientadas a mejorar el acceso a los cuidados, la continuidad asistencial, la persistencia del tratamiento antirretroviral y la saluda largo plazo", este laboratorio, GeSIDA y APECS han indicado que la iniciativa citada enmarca estas "hojas de ruta".

Promovida por GeSIDA y Gilead, y con el aval de la Asociación de la Red Española de Investigación en Sida (RIS), la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) y la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA), esta acción "impulsa una evolución del abordaje del VIH, poniendo el foco en cómo acompañar a las personas con el virus a lo largo de su vida y en la importancia de elegir estrategias terapéuticas capaces de mantener su cobertura de forma sostenida", han afirmado.

"Desde GeSIDA, creemos que compartir perspectivas diversas ante retos comunes es fundamental para enriquecer los abordajes y avanzar hacia respuestas más eficaces y centradas en las personas", ha apuntado su presidenta e infectóloga del madrileño Hospital Universitario Fundación Alcorcón, la doctora María Velasco, mientras que el presidente de APECS e infectólogo de la lusa Unidad Local de Salud São José de Lisboa, el doctor Fernando Maltez, ha sostenido que la colaboración entre sociedades "es clave para impulsar una intervención más homogénea, eficaz y productiva, especialmente en ámbitos como la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de VIH".

DESARROLLADOS POR EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES

Al respecto, los expertos han indicado que estos algoritmos "nacen del trabajo conjunto de equipos multidisciplinares de España y Portugal", los cuales han sido coordinados por Velasco y la infectóloga del Hospital Cliníc de Barcelona, la doctora María Martínez. "Consensuando e integrando la visión de profesionales de Infectología, Psiquiatría, Enfermería, Psicología y representantes de la comunidad", estos "pretenden trasladar a la práctica clínica recomendaciones concretas y aplicables, según los recursos disponibles en cada realidad", han declarado.

En el caso de la población migrante, "toca ámbitos clave, como el acceso al sistema, la evaluación inicial y la retención en cuidados, priorizando la eliminación de barreras, la flexibilidad organizativa y la adaptación a la heterogeneidad y vulnerabilidad de estas personas", han informado, tras lo que han explicado que "los cuidados clínicos del VIH y otras infecciones se orientan hacia una historia clínica integral, al inicio o reinicio rápido del tratamiento antirretroviral, al control virológico precoz y a la prevención de coinfecciones, como la de las hepatitis B y C, y patologías importadas".

Además, han señalado que "el abordaje contempla una evaluación proactiva y continuada de la Salud Mental, del impacto del periplo migratorio y del estatus de migrante, y del estigma, facilitando la conexión con recursos comunitarios, sociales y legales". Todo "bajo una comunicación efectiva y culturalmente sensible, apoyada en mediadores-intérpretes, materiales adaptados y un entorno seguro que favorezca la confianza" y "la continuidad asistencial", han subrayado.

Por su parte, "las recomendaciones del algoritmo centrado en personas que practican chemsex se estructuran en cuatro ejes complementarios", siendo los dos primeros "una identificación proactiva y sensible del chemsex, incorporando preguntas de cribado y un lenguaje cercano que facilite la detección precoz"; y "un manejo clínico adecuado del VIH y de las infeciones de transmisión sexual (ITS), orientado a reforzar la adherencia al tratamiento antirretroviral, mantener el control de la carga viral y prevenir la aparición de resistencias, considerando posibles interacciones con las sustancias recreativas usadas en el chemsex, y dificultades asociadas a estas prácticas", han proseguido.

Junto a ello, los especialistas han destacado "un abordaje integral de las comorbilidades y los aspectos psicosociales, que contemple de forma sistemática la Salud Mental y sexual, con el fin de ofrecer una atención más global y coordinada; y un soporte inicial y acompañamiento continuado, centrado en la persona, libre de juicio y basado en la entrevista motivacional, que facilite la vinculación sostenida a los recursos sanitarios, comunitarios y psicosociales disponibles".

Al respecto, han anunciado que "esta labor se ha materializado en dos trípticos que servirán como base para la difusión inicial de las recomendaciones a través de distintos canales científicos y profesionales". "Dichos materiales también incluyen un repositorio digital de recursos y herramientas de interés tanto para los profesionales de la salud como de las personas con VIH y están disponibles en las web de ambas sociedades científicas", han señalado.