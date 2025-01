Gilead adquiere los inhibidores orales preclínicos STAT6 de LEO Pharma para tratar enfermedades inflamatorias

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía estadounidense Gilead Sciences y la danesa LEO Pharma han anunciado una alianza estratégica con el objetivo de acelerar el desarrollo y comercialización de los programas de moléculas orales STAT6, un transductor de señales y activador de la transcripción 6 de LEO Pharma para tratar a pacientes con enfermedades inflamatorias como la dermatitis atópica, el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y que será adquirido por Gilead.

"STAT6 tiene potencial para tratar diversas enfermedades inflamatorias, incluso fuera de la dermatología. Esta asociación estratégica con Gilead nos permitirá acelerar el desarrollo del programa STAT6 y maximizar su potencial en dermatología y más allá. Esta asociación reconoce las capacidades científicas de LEO Pharma y refuerza nuestro compromiso de innovar para las personas con enfermedades de la piel", ha afirmado el director ejecutivo de LEO Pharma, Christophe Bourdon, CEO de LEO Pharma.

Con esta adquisición, Gilead liderará los esfuerzos de desarrollo de los programas orales, mientras que LEO Pharma lo hará para el desarrollo de posibles formulaciones tópicas de inhibidores de STAT6, que ha demostrado potencial preclínico para tratar a una amplia población de pacientes, así como para proporcionar una alternativa oral a los tratados actualmente con biológicos inyectables.

"Al asociarnos con LEO Pharma, esperamos explorar el potencial de la vía STAT6 para presentar una opción oral para los pacientes que sufren afecciones inflamatorias crónicas", ha expresado el vicepresidente ejecutivo de Investigación de Gilead Sciences, el doctor Flavius Martin.

Tras ello, ha mostrado su compromiso con el desarrollo de terapias de nueva generación para favorecer la remisión "a largo plazo" en pacientes con enfermedades inflamatorias, todo ello a través de mecanismos que bloqueen las principales vías patogénicas, eliminen las células patógenas, toleren el sistema inmunitario y restauren la función celular.

El acuerdo concede a Gilead los derechos globales para desarrollar, fabricar y comercializar moléculas pequeñas orales del programa STAT6, aunque LEO Pharma tendrá la opción de comercializar de forma conjunta programas orales para dermatología fuera de Estados Unidos. Asimismo, LEO Pharma tendrá los derechos mundiales exclusivos de las formulaciones tópicas de STAT6 en dermatología.

La empresa danesa también podrá recibir hasta 1.700 millones de dólares (unos 1.650 millones de euros) en pagos totales, incluido un pago inicial de 250 millones de dólares (unos 243 millones de euros), y podrá recibir regalías escalonadas que van de un dígito alto a decenas medias sobre las ventas de productos STAT6 orales.

Por su parte, Gilead puede recibir cánones escalonados que oscilan entre un dígito alto y decenas medias por las ventas de productos STAT6 tópicos, y no excluye los gastos de investigación y el desarrollo en proceso (IPR&D) adquiridos de sus medidas financieras no GAAP (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados). Se espera que esta transacción con LEO Pharma reduzca el beneficio por acción GAAP y no GAAP 2025 de Gilead en aproximadamente 0,15-0,17 dólares (0,15-0,16 euros).