V edición de los Premios Imparables Sanitarios, impulsados por Italfarmaco España . - ITALFARMACO

La exministra Ana Pastor recibe el galardón honorífico por su trayectoria profesional y el doctor Eugenio Mercuri, el Premio Imparable en Enfermedades Raras MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinación de los trasplantes en España, la investigación sobre el origen genético del lupus y el uso de la inteligencia artificial para analizar imágenes médicas están entre las aportaciones reconocidas en la V edición de los Premios Imparables Sanitarios, impulsados por Italfarmaco España y cuya gala de entrega tuvo lugar en la Embajada de España en Italia, en un acto en el que participaron el embajador, Giuseppe Buccino Grimaldi, el director general de Italfarmaco España, Santiago Carolá, y la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute.

El embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, destacó que los galardonados contribuyen a "avanzar hacia una sanidad más innovadora, eficaz y centrada en las personas". En su intervención Santiago Carolá recordó que los Premios Imparables nacieron durante la pandemia para reconocer a los profesionales sanitarios y que esta edición puso el foco en el liderazgo y la transformación. "Transformar es conseguir que la innovación llegue a la vida de las personas", afirmó el director general de Italfarmaco España. Entre los ejemplos de ese impacto, citó un diagnóstico que llega antes, una persona que recupera autonomía o un órgano que llega a tiempo para un trasplante.

Carolá también destacó la necesidad de que investigadores, profesionales sanitarios, administraciones, empresas y asociaciones de pacientes trabajen juntos. "Ninguna transformación verdaderamente importante ocurre de forma aislada. Cuando la sanidad ha avanzado es porque en algún momento alguien decidió no aceptar los límites que tenía adelante. Lo imposible solo sigue siendo imposible cuando dejamos de intentarlo. Y ese es precisamente el espíritu de los Premios Imparables", añadió.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, intervino en la gala para reconocer el trabajo de los premiados y de todos los profesionales que hacen posible la sanidad del futuro. "Sólo en un segundo tu vida se para cuando te dan un diagnóstico, cuando tienes un accidente, y mientras otros siguen trabajando, vosotros sois imparables", señaló. Para Matute, la noche recordaba "por qué somos profesionales de la salud" y el camino de la medicina del futuro, "que la estamos escribiendo desde Madrid".

La consejera insistió en la necesidad de hablar más de salud que de enfermedad, en línea con el mensaje de la Organización Mundial de la Salud. "Tenemos que medir indicadores de actividad, número de cirugías, número de camas ocupadas, pero realmente lo que tenemos que empezar a medir es esas camas que, gracias a que ponemos vacunas y hacemos cribados, conseguimos que la gente no enferme", explicó.

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) obtuvo la distinción en la categoría de transformación del sistema sanitario por su labor de coordinación de la donación y el trasplante de órganos. Su directora general, la doctora Beatriz Domínguez-Gil, recogió el galardón. El premio de salud global recayó en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Premio Imparable Honorífico fue para Ana Pastor Julián por su trayectoria en la sanidad y el servicio público. Pastor, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, fue ministra de Sanidad y Consumo y presidenta del Congreso de los Diputados, recogió la distinción.

La investigadora Carola García de Vinuesa recibió el premio de genética aplicada a la salud. El doctor Eugenio Mercuri, especialista en neuropsiquiatría infantil, fue distinguido con el premio de enfermedades raras por su trayectoria en la investigación y la atención de pacientes con enfermedades neuromusculares como la distrofia muscular de Duchenne y la atrofia muscular espinal.

La atención a personas con lesión medular y la investigación en este campo valieron al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo el premio de rehabilitación y neurociencia aplicada. Su directora médica, la doctora Silvia Ceruelo Abajo, recogió la distinción en nombre del centro.

Dos empresas fueron reconocidas por sus desarrollos tecnológicos. Quibim, premiada en medicina predictiva, aplica inteligencia artificial a las imágenes médicas para extraer datos que apoyan la investigación y la práctica clínica. Recogió el galardón Francisco González Paz, director de Comunicación y Relaciones Institucionales. El premio al futuro de la sanidad fue para Neuroelectrics, que desarrolla equipos para registrar la actividad cerebral y aplicar estimulación cerebral no invasiva.

El medio digital 65Ymás fue distinguido en la categoría de longevidad saludable por su cobertura del envejecimiento y de los asuntos que afectan a las personas mayores. Su consejero delegado, Francisco Valle, recogió el galardón.

Los premiados recibieron la moneda italiana GRAZIE, acuñada por el Ministerio de Economía de Italia como homenaje a los profesionales sanitarios durante la pandemia y convertida en un símbolo de gratitud, memoria y respeto.