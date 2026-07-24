El gasto en los fármacos GLP-1 se dispara en Estados Unidos pese a bajar el coste para los pacientes

Archivo - Una persona utilizando Ozempic, a 2 de noviembre de 2023, en Madrid (España). Novo Nordisk, la firma danesa que fabrica Ozempic, ha presentado unos resultados trimestrales récord, con una subida de casi un 3% en Bolsa. Los ingresos de la empresa - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

A medida que el uso de GLP-1 se ha disparado en Estados Unidos, el promedio de pagos totales por usuario también ha aumentado considerablemente, según un nuevo estudio de la Universidad Northwestern (Estados Unidos).

El trabajo analiza las tendencias nacionales en el uso y el gasto de GLP-1 entre 2017 y 2022. Estos pagos totales incluyeron los gastos de bolsillo abonados por los pacientes, así como los pagos de las aseguradoras, los empleadores y los programas gubernamentales.

Los autores del estudio, publicado en la revista 'Journal of the American Heart Association', afirman que los hallazgos plantean interrogantes sobre la asequibilidad a largo plazo de medicamentos que muchos pacientes pueden tomar durante años o incluso décadas. Estas preguntas cobraron aún más relevancia a principios de este mes, cuando Medicare lanzó un programa temporal que brinda a millones de adultos mayores elegibles acceso potencial a los GLP-1 con un copago mensual fijo de 50 dólares (43,5 euros).

"El aumento del coste total de los fármacos GLP-1 podría elevar los impuestos y aumentar las primas de los seguros tanto para las personas que toman GLP-1 como para las que no", asegura el doctor Michael Hammond, primer autor del estudio y recién graduado del programa de residencia en medicina interna del Centro Médico McGaw de Northwestern.

COSTE Y USO DE LOS GLP-1

Utilizando datos de la Encuesta del Panel de Gastos Médicos (MEPS, por sus siglas en inglés), científicos de Northwestern analizaron las tendencias de uso y gasto de casi 1.900 participantes que informaron haber utilizado un medicamento GLP-1 entre 2017 y 2022. Los autores estiman que estos participantes eran representativos de más de 20 millones de adultos estadounidenses.

El periodo de estudio coincidió con la aprobación por la FDA de la semaglutida para la diabetes tipo 2 en 2017 (Ozempic) y para el control de peso en 2021 (Wegovy). La tirzepatida (Zepbound, Mounjaro) fue aprobada para la pérdida de peso después del periodo de estudio y no se incluyó en el análisis.

Para analizar las tendencias de gasto, el equipo de investigación examinó los pagos totales (de pacientes, aseguradoras, empleadores, Medicare, Medicaid y otros programas) y los pagos directos realizados por los pacientes y sus familias.

Los científicos descubrieron que entre 2017 y 2022, el promedio de pagos totales por paciente aumentó un 157% entre los adultos sin diabetes y un 36% entre los que sí la padecen. A pesar del aumento de los pagos totales, el promedio de pagos de bolsillo por paciente disminuyó un 26% entre los adultos sin diabetes y un 39% entre los que sí la padecen. Por otra parte, el uso de GLP-1 aumentó un 643% entre los adultos sin diabetes y un 230% entre los adultos con diabetes.

De esta forma, semaglutida se convirtió en el fármaco GLP-1 dominante en 2022, representando el 54% del uso entre adultos con diabetes y el 65% entre adultos sin diabetes. Los autores señalan que, si bien este estudio solo utilizó datos hasta 2022, el gasto de Medicare y Medicaid en GLP-1 ha seguido aumentando en los últimos años.