El gasto en consumo farmacéutico y tecnología sanitaria crece un 9,2% en 2025 y alcanza los 59.274 millones, según IQVIA

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MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los expertos de IQVIA Fernando García, Guillermo Durán y Rosa Santamaría han señalado que el gasto total en consumo farmacéutico y tecnología sanitaria (MedTech) en España alcanzó en 2025 los 59.274 millones de euros, lo que representa un incremento del 9,2 por ciento respecto a 2024, impulsado principalmente por la farmacia hospitalaria.

Durante su participación en el 26º Congreso del Sector Salud de AECOC, los expertos han ofrecido una visión global del sector farmacéutico basada en datos, subrayando su evolución positiva pese al "complejo" entorno regulatorio y geopolítico.

Asimismo, han indicado que el mercado farmacéutico global ha alcanzado los 1,7 trillones de dólares en 2025, con un crecimiento interanual del 10 por ciento, y una creciente concentración en compañías líderes y áreas terapéuticas de alto impacto. En este contexto, la innovación hospitalaria se concentra especialmente en oncología.

En el caso de España, han destacado que "el mercado supera ya los 36.000 millones de euros, con un crecimiento alineado con la media global. Los fármacos hospitalarios destacan como principal motor, con un incremento del 12 por ciento interanual, mientras que el canal retail alcanza los 28.036 millones de euros, un 6,3 por ciento más que en 2024".

CONGRESO AECOC DEL SECTOR SALUD

El Congreso AECOC, que ha reunido a cerca de 130 profesionales de servicios de salud y centros sanitarios, laboratorios, proveedores, mayoristas de farmacia, asociaciones del sector, operadores logísticos y 'partners' tecnológicos, ha analizado las tendencias de mayor impacto y los principales retos en la gestión de la cadena de valor del sector sanitario.

Durante la apertura del Congreso, el director general de AECOC, José María Bonmatí, ha puesto el acento en la necesidad de evolucionar hacia un modelo sanitario "más colaborativo, eficiente y orientado al paciente", apoyado en el uso estratégico del dato y la tecnología.

En este sentido, ha destacado que "integrar toda la cadena de valor no es solo relevante, sino imprescindible para construir un sistema competitivo, resiliente y sin fisuras", subrayando además el papel clave de la gobernanza del dato y el intercambio de información fiable y segura entre todos los agentes. Bonmatí también ha recordado la apuesta de la Asociación por reforzar su estructura en el ámbito de la salud, con el impulso de dos comités específicos para dar respuesta a las necesidades de cada canal.

Por su parte, el director general de Gestión Económico-Financiera de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, José Nieves González, ha analizado los desafíos de avanzar hacia un sistema sanitario "más innovador, accesible y sostenible" en una charla-coloquio con el presidente del Comité Canal Farmacia Comunitaria de AECOC y director de Sistemas Industriales de Bidafarma, José Luis García.

Durante su intervención, ha identificado como principales retos el envejecimiento de la población, el aumento de la demanda asistencial y la rápida evolución tecnológica del sector, a los que se suma el fuerte crecimiento poblacional que experimenta la Comunidad de Madrid. Asimismo, ha subrayado la importancia estratégica de la cadena de suministro, señalando que "la resiliencia y la capacidad de anticipación son clave para garantizar el acceso a los medicamentos", especialmente en un contexto internacional incierto.

EL PACIENTE, EJE CENTRAL DEL SISTEMA SANITARIO

En el bloque dedicado al papel del paciente, el vicepresidente segundo de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), , Manuel Arellano, ha puesto el foco en la creciente participación de los ciudadanos en la gestión de su salud, subrayando el valor del dato como herramienta clave para la toma de decisiones.

Por su parte, el presidente del Foro Español de Pacientes (FEP), Andoni Lorenzo, ha incidido en la necesidad de reforzar la voz del paciente dentro del sistema sanitario. Ha analizado los nuevos mecanismos disponibles para trasladar sus necesidades e intereses al conjunto del sector, destacando su papel en la mejora de la calidad asistencial y en el impulso de soluciones innovadoras.

En esta misma línea, la presidenta de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Ana Oliver, ha abordado el papel estratégico de la farmacia dentro de la cadena de valor sanitaria, analizando la conexión entre la industria y la farmacia comunitaria desde una perspectiva de 360º. Además, ha puestoel foco en la necesidad de reforzar la colaboración entre ambos ámbitos para optimizar procesos y fortalecer el compromiso conjunto con el paciente.