Galderma anuncia la disponibilidad de 'Nemluvio' en dermatitis atópica de moderada a grave desde los 12 años - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El general manager de la compañía farmacéutica Galderma Iberia, Juan Rodrigo Betancur, ha anunciado la disponibilidad en España del medicamento 'Nemluvio', cuya molécula es nemolizumab, para la dermatitis atópica de moderada a grave en pacientes a partir de los 12 años que son candidatos a tratamiento sistémico, lo que representa "el paso más importante en la historia" de este laboratorio.

"Es un tratamiento innovador y único" que ya representa una opción terapéutica "en muchos mercados" y que aporta "mucho beneficio en la vida del paciente", ha expuesto en relación con su mecanismo de acción. Al respecto, esta entidad ha explicado que "es el primer anticuerpo monoclonal aprobado que bloquea específicamente la señalización de la IL-31, una citoquina implicada en el prurito, la inflamación y la alteración de la barrera cutánea".

En este sentido, ha subrayado que es "un paso diferencial al ser un mecanismo de acción único". Tras "muchos años de investigación", se ha llegado a este "hito único importante en el mundo de la Dermatología", ha puesto de manifiesto en referencia a los resultados del programa clínico en Fase 3 'ARCADIA'.

Al respecto, el jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid, el doctor Pedro Herranz Pinto, ha destacado que es un "paso muy importante" y "algo impresionante" en esta "enfermedad tan conocida como infraestimada e infravalorada". En la misma, esta terapia supone "una oportunidad" que se estaba esperando desde hace "muchísimo tiempo", ya que va "al objetivo específico", ha asegurado.

MECANISMO DE ACCIÓN ÚNICO

Este especialista, que también ha puesto de relieve los "ensayos clínicos muy sólidos" realizados, "con una seguridad absoluta", ha insistido en que el mecanismo de acción que emplea es "el más novedoso de todos". El objetivo es "controlar el picor", y es que "la dermatitis atópica no se entiende sin picor", siendo este "constante y, muchas veces, incapacitante para la vida normal", ha expuesto.

"La dermatitis atópica es un problema de salud global", ha continuado, para añadir que esta patología "crónica de la piel" afecta "a un porcentaje de adolescentes cercano al 20 por ciento", persistiendo "en muchos adultos". "Tiene formas graves que son incapacitantes en un 1-3 por ciento de los adultos", ha informado, al tiempo que ha señalado que también se encuentra "infratratada".

En este contexto, ha manifestado que "muchos pacientes no tienen el tratamiento que se merecen", ya que "es muy difícil tratar una enfermedad crónica a largo plazo porque hay muchas necesidades médicas no cubiertas" y "muchos medicamentos" producen "efectos adversos". Por ello, "los pacientes abandonan, dejan de ir al médico", ha declarado.

Herranz Pinto, quien ha divulgado que el tratamiento habitual se basa en "corticoides, fármacos inmunosupresores tradicionales", ha indicado que estos "funcionan bien en algunos pacientes", pero tienen los citados "efectos secundarios". En contraposición, ha destacado "las nuevas terapias avanzadas" como 'Nemluvio', que ha incidido en que "se puede usar de forma segura a largo plazo y mantiene la eficacia".

REDUCCIÓN DEL PICOR Y RESTAURACIÓN DE LA BARRERA CUTÁNEA

Tras manifestar el problema de sueño que genera esta enfermedad, ha retomado el beneficio que aporta este fármaco al señalar que ofrece grandes resultados en "reducción del picor y restauración de la barrera cutánea", así como en la mejora del sueño. En este sentido, ha subrayado que "la inflamación de la piel hay que tratarla desde dentro", por lo que "no vale a nivel tópico" la intervención.

Este fármaco ofrece "disminución de lesiones a todos los niveles", señalando entre ellas "la rojez, los eccemas y la descamación". Por ello, Betancur ha puesto en valor este "momento especial para la Dermatología y para Galderma", compañía que busca "avanzar" en la especialidad poniendo en el centro a "pacientes, médicos y profesionales de la salud".

Por último, y una vez destacado que el porfolio de este laboratorio es "holístico y transversal de toda la vida del paciente y la piel en todas sus etapas", el general manager de esta compañía en Iberia ha subrayado el "compromiso" en "nuevas indicaciones para 'Nemluvio'". "Sigue en curso la investigación para encontrar nuevas áreas tearapéuticas", ha concluido.