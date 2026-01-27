GAES lanza una campaña por la adaptación y el acompañamiento de las personas con problemas de audición

GAES presenta su nuevo spot para poner en valor el asesoramiento audiológico con la colaboración de José Corbacho. - GAES

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

GAES ha presentado este martes un nuevo 'spot' televisivo centrado en la concienciación y la adaptación de la salud auditiva, que pone el acompañamiento del paciente y el rol del familiar en primer plano frente a la desconexión social que estas personas pueden sufrir.

Esta iniciativa llamada 'The special test Rooms' tiene un enfoque emocional que refleja la relación de las personas con problemas auditivos con sus nietos, hijos o cualquier familiar. Todos son pacientes reales que reaccionan al momento a la mejora auditiva mostrando el 'efecto wow', que es el momento en el que "volver a oír bien" permite reconectar con las personas y con "las emociones del día a día".

Desde GAES han comentado que la salud auditiva es un tema muy poco comentado en la sociedad, y que en muchas ocasiones pasa desapercibido que "oír bien es vivir mejor". La compañía asegura que el médico y el otorrinolaringólogo son los que ayudan a los pacientes, pero que los familiares son quienes acompañan a estas personas.

Esta nueva estrategia cuenta con dos anuncios publicitarios en los que diferentes personas prueban los 'Ampli-Minis', los nuevos audífonos que son casi invisibles, con los que pueden volver a escuchar. Los participantes que se ven reflejados dentro de la campaña no sabían que iban a participar en ella: "Oigo, pero no entiendo bien"; "siempre me han de repetir las cosas"; o "lo que echo de menos es la conexión con las personas", eran algunos de sus testimonios antes de probar los audífonos.

En el acto ha participado el cineasta y humorista, José Corbacho, que ha contado su experiencia personal desde que empezó a perder parte de la audición. En su caso, se dio cuenta de este problema al no ser capaz de escuchar ciertas cosas en conversaciones o cuando empezó "a subir la tele en casa" y su entorno se "acabó dando cuenta".

De esta forma, ha visibilizado una realidad que afecta a más del 12,3 por ciento de la población adulta en España; sin embargo, solo el 39 por ciento de las personas con pérdida auditiva utiliza audífonos.

UN PROBLEMA MINIMIZADO

El humorista ha hablado del "miedo que da aislarse". "Empiezas a no entender cosas", ha afirmado, recodando que ésta situación le llevaba a pedir que le repitieran conversaciones, una situación incómoda que le provocaba aislarse. Además, ha comparado los problemas de audición con los de visión; "cuando alguien tiene un problema de visión va al oculista y se pone gafas", cosa que no ocurre de forma tan natural con la audición y los audífonos.

La compañía ha puesto en valor el papel de los audioprotesistas, que son "profesionales que aportan conocimiento, cercanía y atención personalizada, no solo a nivel técnico sino también a nivel humano". También han recalcado la importancia del acompañamiento profesional, con expertos y protocolos que puedan guiar a los pacientes. De esta forma, cada paciente puede cubrir sus necesidades y se genera un apoyo cuando todavía "no se percibe una necesidad evidente".

Asimismo, desde GAES han explicado que el tiempo de decisión, el tiempo entre el momento en el que se perciben los primeros síntomas hasta el momento en el que se decide actuar, es muy largo. "No adaptar una pérdida puede acentuar las consecuencias", ha seguido la audioprotesista de GAES, Esther Zaballos. Entre estos primeros síntomas aparecen las dificultades para comprender conversaciones, la necesidad de subir el volumen de la televisión o de cualquier otro dispositivo electrónico o la presencia de zumbidos o pitidos en los oídos.

"El asesoramiento de un audioprotesista no es solo para quienes ya saben que tienen un problema auditivo, sino también para quienes empiezan a notar pequeños cambios o simplemente quieren cuidarse", ha destacado el director de marketing de GAES, Carlos García Trillo.

De hecho, el 96 por ciento de los usuarios afirman que los audífonos mejoran la calidad de vida. Corbacho ha detallado que le sorprendió "la cantidad de cosas que no oía". "Durante mucho tiempo no solo había dejado de oír, también había dejado de entender, y eso te va desconectando poco a poco de tu entorno y de tu vida. Volver a oír ha sido increíble, como volver a conectarme al mundo, a las conversaciones y a las personas", ha concluido José Corbacho.