Fundación para la Salud Novo Nordisk y RedGDPS diseñan los '12 pilares' para el autocuidado en enfermedades crónicas

Archivo - Mujeres haciendo ejercicio. - JULIEF514/ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para la Salud Novo Nordisk y la Fundación RedGDPS han diseñado una estrategia basada en 12 pilares para ofrecer educación en autocuidado de enfermedades crónicas, como diabetes, obesidad y riesgo cardiovascular, y que las personas puedan integrar estas enseñanzas a lo largo de un año, dedicando un mes a cada uno de los hábitos saludables.

El proyecto 'Los 12 pilares para la prevención y cuidado de las enfermedades crónicas' busca convertir la prevención en un plan de mejora mensual sencillo, medible y orientado a evitar complicaciones a largo plazo. Está enfocado a pacientes crónicos, población de riesgo y profesionales de la salud, ofreciendo a estos últimos un recurso educativo estandarizado para la consulta.

El itinerario formativo arranca en marzo con el primer pilar, el control de peso, y se prolonga hasta abril de 2027, con asuntos como alimentación equilibrada, ejercicio físico, tabaquismo, presión arterial, higiene y sueño, control de glucosa, salud mental, consumo de alcohol, control del colesterol, adherencia al tratamiento y revisiones específicas.

"Al centrarnos en un solo pilar cada mes, capacitamos al paciente para que no se sienta abrumado y pueda integrar cambios reales en su estilo de vida", ha explicado el doctor Francisco Javier Ortega Ríos, líder del proyecto, quien ha destacado que cada uno de los pilares está respaldado por la evidencia científica por sus beneficios para reducir el riesgo cardiometabólico y mejorar la calidad de vida.

Según ha apuntado, las intervenciones intensivas en el estilo de vida pueden reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 hasta en un 58 por ciento en personas con alto riesgo.

El portavoz de la Fundación para la Salud Novo Nordisk, Carlos Miranda Fernández Santos, ha señalado que la iniciativa se ayuda de herramientas digitales, como códigos QR y vídeos educativos, para facilitar el día a día de los pacientes, convirtiendo la complejidad de la cronicidad en un plan de acción sencillo.

"Invertir en esta formación es, en última instancia, una forma efectiva de reducir los costes sanitarios asociados a las complicaciones", ha subrayado.