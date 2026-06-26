Fundación Pharmaceutical Care impulsa un protocolo de atención farmacéutica en pacientes tratados con análogos GLP-1

Archivo - Plumas precargadas análogos GLP-1. - CAROLINA RUDAH/ ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Pharmaceutical Care España ha presentado un protocolo de atención farmacéutica dirigido a pacientes tratados con medicamentos análogos GLP-1 (aGLP-1), con el objetivo de ofrecer una guía práctica a los profesionales que permita reforzar el seguimiento farmacoterapéutico, mejorar la seguridad y facilitar un acompañamiento estructurado y basado en la evidencia científica.

El protocolo, presentado en una jornada científica organizada en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia (COFBi), es el primero sobre este ámbito que se desarrolla a nivel nacional, según ha asegurado la Fundación Pharmaceutical Care España, que ha contado con datos de un proyecto multicéntrico con participación de más de 500 pacientes atendidos en la red de farmacias comunitarias.

La inauguración institucional de la jornada ha corrido a cargo de la presidenta de la entidad, Ana Dago, y del presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia, Juan Uriarte, quienes han puesto en valor la importancia de impulsar la investigación colaborativa desde la farmacia comunitaria y de trasladar la evidencia científica a la práctica asistencial para mejorar la atención a los pacientes.

Como se ha puesto de relieve, los análogos GLP-1 han transformado en los últimos años el abordaje de patologías tan prevalentes como la obesidad y la diabetes tipo 2. Sin embargo, su uso también plantea importantes retos relacionados con la correcta administración, la adherencia terapéutica, la escalada de dosis, el seguimiento de posibles efectos adversos y la consolidación de hábitos saludables, ámbitos en los que la farmacia comunitaria puede desempeñar un papel diferencial.

Precisamente, el nuevo protocolo traslada a la práctica diaria el conocimiento generado durante el desarrollo del estudio y ofrece una guía de actuación basada en la experiencia acumulada y en los datos obtenidos en pacientes reales.

El proyecto ha sido coordinado y liderado por la Fundación Pharmaceutical Care España y ha contado con la participación de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de todas las provincias andaluzas, Bizkaia, Álava, Santa Cruz de Tenerife y Palencia, además de un nutrido grupo de farmacéuticos comunitarios que se han incorporado a título personal desde distintos puntos de España.

También se ha sumado a la iniciativa la Red Centinela Catalunya, dependiente del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, cuyos resultados complementarios se han presentado durante la jornada, enriqueciendo la visión global sobre la efectividad y la seguridad de estos tratamientos.

Los participantes han coincidido en señalar que esta experiencia demuestra la capacidad de la farmacia comunitaria para convertirse en un agente generador de conocimiento científico útil, capaz de trasladar la evidencia a la práctica asistencial y contribuir a mejorar la salud de las personas mediante un seguimiento más seguro, personalizado y eficaz.