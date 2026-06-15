Fundación Novo Nordisk destina 18 millones de euros a la investigación sanitaria en África de Global Health EDCTP3

El director ejecutivo de Global Health EDCTP3, Michael Makanga, y el director científico de la Fundación Novo Nordisk, Flemming Konradsen, en la Asamblea Mundial de la Salud. - GLOBAL HEALTH EDCTP3

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Novo Nordisk ha destinado 18 millones de euros a la Alianza Europea y de Países en Desarrollo para Ensayos Clínicos en Salud Global 3 (Global Health EDCTP3) para apoyar la investigación sanitaria en África, como parte de una alianza de financiación entre ambas entidades que impulsará áreas prioritarias en el marco de los Programas de Trabajo del EDCTP3 para 2026 y 2027.

Según ha informado Global Health EDCTP3 en un comunicado, una parte de la contribución de Fundación Novo Nordisk se dedicará a proyectos enfocados en mejorar la comprensión acerca de cómo interactúan las enfermedades infecciosas con las enfermedades no transmisibles (ENT), así como al desarrollo de nuevos enfoques de prevención y tratamiento para infecciones respiratorias.

Esta colaboración llega en un momento en el que ambas organizaciones están ampliando sus esfuerzos para abordar algunos de los desafíos sanitarios más acuciantes del mundo y cuando las alianzas transformadoras son cada vez más necesarias para sostener la investigación y la innovación en materia de salud a nivel mundial.

"Este modelo de colaboración fortalece nuestro trabajo en el ecosistema de la salud global, involucrando a aliados filantrópicos de manera simbiótica, al tiempo que protege la gobernanza pública liderada por países europeos y africanos. Al combinar recursos, podemos financiar investigación y desarrollo cruciales para combatir la doble carga que sufren África: las enfermedades infecciosas y no transmisibles", ha afirmado el director ejecutivo de Global Health EDCTP3, Michael Makanga.

Asimismo, la alianza reconoce la creciente complejidad de los desafíos sanitarios en África, donde las enfermedades infecciosas siguen representando una carga importante, mientras que las enfermedades no transmisibles están en aumento, lo que genera nuevos retos para los sistemas sanitarios, los pacientes y los investigadores.

"El mundo se enfrenta a patrones de enfermedades cada vez más complejos y a una creciente presión sobre los sistemas de salud. Al mismo tiempo, observamos oportunidades sin precedentes para el descubrimiento científico, la innovación en salud y la colaboración internacional", ha señalado el director ejecutivo de la Fundación Novo Nordisk, Mads Krogsgaard Thomsen, destacando que Global Health EDCTP3 ofrece un "modelo atractivo" para maximizar el impacto de organizaciones como la Fundación Novo Nordisk.

Ambas organizaciones se han referido a esta alianza como un importante primer paso hacia una colaboración más amplia y ambiciosa en el futuro. En esta línea, ya se están llevando a cabo conversaciones sobre cómo ampliar la cooperación en el marco de un posible programa sucesor del Programa Global de Transformación Digital de la Salud.