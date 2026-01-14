La Fundación de Investigación HM Hospitales y MSD firman un acuerdo para mejorar la atención sanitaria

El acuerdo entre la Fundación de Investigación HM Hospitales y la biofarmacéutica MSD - FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN HM

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Investigación HM Hospitales (FiHM) y la biofarmacéutica MSD han firmado un acuerdo para impulsar iniciativas y soluciones innovadoras que mejoren la atención sanitaria y contribuyan a la calidad de vida de los pacientes.

Este marco de colaboración ha sido suscrito por el presidente de HM Hospitales, el doctor Juan Abarca Cidón, y la directora general de MSD en España, Ana Argelich. El acuerdo establece la prevención, la formación continuada y el diagnóstico precoz como pilares fundamentales para la mejora de los pronósticos.

El presidente de HM Hospitales ha expresado su intención de integrar asistencia, docencia e investigación para abordar patologías con un alto impacto en salud pública. "La prevención y la formación de los profesionales sanitarios son elementos clave para avanzar hacia una medicina más eficaz, responsable y orientada a las personas", ha comentado.

Uno de los objetivos principales es reducir la incidencia de cánceres relacionados con el virus del papiloma humano (VPH), para lo que se tiene que integrar la actualización científica de los profesionales y la educación sanitaria de la población. Es por ello que la primera acción que las dos entidades han iniciado es un programa específico en el ámbito de la Ginecología enfocado en la prevención, el conocimiento y el abordaje clínico de la patología cervical relacionada con el VPH.

La directora general de MSD en España ha expresado su satisfacción por crear alianzas que refuerzan el compromiso con los retos sanitarios actuales y que optimizan la atención asistencial mediante el apoyo de los profesionales. En este caso, su principal objetivo es "la prevención del virus del papiloma humano y las consecuencias que puede tener para la salud".

Mediante esta alianza se dirigirán sesiones formativas a profesionales sanitarios y también se promoverán iniciativas de concienciación para la población general, para fomentar el conocimiento sobre su prevención y la importancia del seguimiento clínico como herramienta clave de salud pública.

En el ámbito profesional, el acuerdo incluye un programa de actualización científica en formato digital para los especialistas en ginecología de HM Hospitales. Esta programación incluye una sesión dirigida al comité de expertos en patología cervical asociada al VPH. Estas dinámicas permitirán "avanzar hacia un abordaje homogéneo, riguroso y basado en la evidencia científica".

De esta manera, HM Hospitales ha desarrollado una red sanitaria orientada a la atención basada en la especialización y la complejidad, y una integración efectiva entre asistencia, docencia e investigación. Así, el grupo hospitalario impulsa programas de actualización científica, iniciativas formativas y proyectos de concienciación para integrar el conocimiento a la práctica clínica diaria.

La Fundación de Investigación HM Hospitales, con colaboraciones como la firmada con MSD, se enmarca en una estrategia de largo recorrido en la que la formación médica, la especialización y la prevención se convertirán en los elementos clave para ofrecer una atención segura y de calidad.