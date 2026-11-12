Fundación de Investigación HM Hospitales y AECC colaborarán para generar conocimiento y mejorar la atención oncológica

Firma del acuerdo de colaboración entre la Fundación de Investigación HM Hospitales y la Asociación Española Contra el Cáncer. - FIHM

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Investigación HM Hospitales (FiHM) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han firmado este jueves un convenio de colaboración para profundizar en el conocimiento de la realidad del cáncer y contribuir con ello a mejorar la atención oncológica, además de reforzar la participación de los pacientes en estudios y en la red asistencial.

Según han informado, el convenio establece un marco de trabajo conjunto que permitirá a ambas entidades poner en común su capacidad y experiencia para avanzar hacia una investigación más conectada con las necesidades de los pacientes y consolidar su voz en el sistema sanitario.

Con este foco, uno de los ejes centrales será promover la participación efectiva de pacientes, incorporando su experiencia y perspectiva en el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de investigación, procesos asistenciales e iniciativas de innovación y mejora de la atención sanitaria.

Además, el acuerdo contempla el desarrollo de actividades de formación, sensibilización, capacitación e intercambio de buenas prácticas dirigidas a profesionales sanitarios, investigadores y representantes de pacientes, con el objetivo de reforzar la incorporación de la experiencia del paciente en los distintos ámbitos de actuación.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, y el presidente de la AECC, Ramón Reyes. En el acto también han estado presentes el director médico del Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC, Antonio Cubillo; la coordinadora de la Unidad Integral de Atención al Superviviente Oncológico de HM CIOCC, Carlota Santolaya; el gerente de la FiHM, Francisco Aldea y el coordinador científico de la FiHM, César Muñoz.

Juan Abarca ha destacado la importancia de la colaboración entre instituciones sanitarias y organizaciones de pacientes para avanzar en una atención oncológica centrada en las personas y que abarque todas las etapas de la enfermedad.

"En HM Hospitales creemos que la investigación debe estar conectada con las necesidades reales de los pacientes y que su experiencia tiene que formar parte de la mejora asistencial. Gracias a este acuerdo vamos a poder sumar capacidades y conocimiento para seguir avanzando en esa óptima dirección", ha afirmado.

Por su parte, Ramón Reyes ha destacado que este acuerdo ayudará a conocer mejor las necesidades de pacientes y supervivientes, impulsando su participación en estudios, informes y en el diseño de proyectos de investigación. Todo ello "con el objetivo de impulsar la atención para mejorar su calidad de vida".