Fundación IDIS destaca el uso de la IA en diagnóstico por imagen, medicina de precisión y toma de decisiones clínicas

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MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación IDIS ha destacado la progresiva integración de soluciones tecnológicas en la práctica asistencial de la sanidad privada y, en concreto, se ha referido al uso de la inteligencia artificial (IA) en el diagnóstico por imagen, la medicina de precisión y el apoyo a la toma de decisiones clínicas.

La entidad ha recordado que el 'Observatorio del sector sanitario privado 2026' califica la innovación y la IA como "algunas de las principales palancas" para transformar la atención sanitaria, al ofrecer nuevas posibilidades en anticipación de riesgos, abordaje de enfermedades y optimización de recursos.

Según ha resaltado, el entorno sanitario está cada vez más digitalizado y, en línea con los datos del informe, el porcentaje de pacientes usuarios de servicios digitales aumentó del 12,5 por ciento en 2018 al 77 por ciento en 2023, al tiempo que la implantación de la consulta digital creció del 40 al 85 por ciento en el mismo periodo.

En este contexto, ha puesto en valor los beneficios de la IA y, entre ellos, su rápido análisis de grandes volúmenes de datos clínicos y de imagen, que facilita la detección precoz de determinadas patologías, la identificación de patrones complejos y la personalización de los tratamientos, apoyando el trabajo de los profesionales sanitarios.

Fundación IDIS ha resaltado que la aplicación de la IA también se extiende a la organización y administración de los centros, pudiendo ayudar en la planificación de agendas, la optimización de recursos, la automatización de tareas administrativas y la mejora de la experiencia del paciente.

ACOMPAÑAR LA TRANSFORMACIÓN DE UNA ADECUADA GOBERNANZA DEL DATO

Como recoge el 'Observatorio del sector sanitario privado 2026', la Fundación IDIS ha recordado la importancia de acompañar la transformación digital del sistema sanitarios con infraestructuras interoperables, una adecuada gobernanza del dato y la formación de los profesionales.

En este punto, ha hecho alusión a la iniciativa del Espacio de Datos de la Sanidad Privada, en la que la entidad está trabajando con el objetivo de facilitar la disponibilidad de la información generada por el sector para usos secundarios como la investigación, la formación y la innovación, dentro de un marco seguro, gobernado y alineado con la normativa vigente.

El proyecto, enmarcado en la estrategia del Espacio Europeo de Datos de Salud, permitirá avanzar hacia una visión integrada del ecosistema sanitario, facilitar el desarrollo de nuevos tratamientos y generar conocimiento clínico que ayude a mejorar la atención a los pacientes.

Esta iniciativa da continuidad al trabajo realizado por la Fundación IDIS para favorecer la conexión y el intercambio seguro de información sanitaria, con hitos como el impulso de la interoperabilidad en la sanidad privada y la puesta en marcha de 'miHC'. El objetivo final es que la digitalización no se limite a incorporar nuevas herramientas, sino que genere valor real para profesionales, organizaciones y pacientes.