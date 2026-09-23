La Fundación Cofares se centrará en impulsar iniciativas tangibles que den respuesta a problemas de la ciudadanía

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MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cofares y de su Fundación, Eduardo Pastor, ha anunciado que la Fundación se centrará en esta nueva etapa en impulsar iniciativas tangibles que den respuesta a los problemas de la ciudadanía, dentro de un nuevo Plan Estratégico que busca reforzar su peso en el ámbito sociosanitario y ampliar el alcance de sus iniciativas y alianzas.

Pastor ha presentado este miércoles en Welnia, su sede central en Madrid, el nuevo Plan Estratégico de la Fundación, iniciando así una nueva etapa en una fecha señalada que coincide con la semana en la que se conmemora el 'Día Mundial del Farmacéutico'. Durante el acto, ha destacado la contribución del ecosistema que Cofares abandera de cara a la salud pública.

"Nuestra excelencia operativa nos permite garantizar un acceso equitativo y seguro a los tratamientos. A lo que se suma nuestra capilaridad geográfica, ya que contamos con un modelo que es un referente a nivel internacional. Y todo ello apoyado en el acompañamiento emocional a través de una farmacia que: escucha, asesora, detecta, previene y conecta", afirmado.

En este sentido, ha señalado que "somos conscientes de que la sociedad actual exige a las organizaciones un compromiso social real. Por eso, en esta nueva etapa la Fundación se centrará en impulsar iniciativas tangibles que den respuesta a los problemas de la ciudadanía".

A este respecto, durante la rueda de prensa, se han apuntado a los tres grandes hitos del nuevo plan estratégico de la Fundación Cofares: "En primer lugar, hemos creado el programa 'Expertos en Salud' para impulsar iniciativas sociosanitarias de gran calado. Un marco de acción que incluye, como gran punto de encuentro, un Summit anual de primer nivel".

A través de esta iniciativa, se busca sentar en una misma mesa a los actores clave y decisores del sector para explorar soluciones conjuntas a los grandes desafíos sociosanitarios. Así, hoy se celebra el I Summit 'Expertos en Salud', titulado 'Salud Mental y Acompañamiento Emocional desde la Farmacia'.

El segundo hito del nuevo Plan de la Fundación se refiere al impulso de alianzas estratégicas con grandes entidades reconocidas del panorama sociosanitario de nuestro país, como es el caso de Fad Juventud, un referente del sector desde hace cuatro décadas. Finalmente, el último hito corresponde al compromiso de reconocer a quienes cuidan de los demás.

COMPROMISO FIRME CON LA SALUD MENTAL

Durante la jornada, el presidente de la Fundación Cofares ha estado acompañado por Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud, para presentar la primera de esas grandes alianzas de la nueva etapa. Se trata de la campaña conjunta de sensibilización para fortalecer el bienestar emocional de las personas jóvenes y sus familias a través de las farmacias.

Según el último Barómetro Juventud, Salud y Bienestar, elaborado por Fad Juventud y la Fundación Mutua Madrileña, aunque la salud mental muestra una leve mejora, continúa siendo uno de los grandes desafíos para los y las jóvenes de 15 a 29 años. Más de la mitad (54,7%) afirma haber tenido algún problema de salud mental en el último año.

Además, el 42,8% ha recibido algún diagnóstico profesional en algún momento de su vida, principalmente de ansiedad, pánico o fobias (17,9%) o depresión (15,7%). En este sentido, Beatriz Martín Padura ha apuntado que "cuidar la salud emocional no implica obligarnos a 'estar bien a todas horas', sino aprender a transitar la incertidumbre o la tristeza contando con una red de apoyo".

Por eso, han lanzado juntos la campaña 'Tarjeta Bienestar' que aprovecha la "cercanía y capilaridad" de las farmacias comunitarias para "poner en el bolsillo de cada persona, directamente en el Wallet de su móvil, un acceso anónimo, gratuito y profesional a nuestro Servicio de Información y Orientación (SIOF)".

"Cuidar de nuestro bienestar emocional debe ser un gesto tan natural como pedir consejo en la farmacia de toda la vida", ha concluido.