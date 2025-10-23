La Fundación Cofares celebra una iniciativa para visibilizar diferentes enfermedades y su abordaje desde las farmacias - FUNDACIÓN COFARES

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cofares ha celebrado el segundo aniversario del proyecto audiovisual 'Hablando con...', una iniciativa que busca visibilizar diferentes enfermedades, mostrar la realidad de los pacientes y poner en valor el abordaje que se realiza desde la farmacia comunitaria.

"Gracias a este tipo de iniciativas conseguimos visibilizar realidades que muchas veces pasan desapercibidas y reforzamos el compromiso de los farmacéuticos con la salud y el bienestar de las personas", ha afirmado el presidente de Cofares, Eduardo Pasto, durante el evento.

Además, ha resaltado la importancia de la colaboración entre la farmacia y las asociaciones de pacientes, quienes han agradecido a la Fundación su compromiso y apoyo a la visibilización y sensibilización social en torno a distintas enfermedades.

La edición de este año ha contado con la contribución de entidades como la Asociación Diabetes Madrid, la Asociación Española de Mastocitosis y Enfermedades Relacionadas (AEDM), la Fundación Mari Paz Jiménez Casado, la Asociación Española de Glomuroesclerosis Focal y Segmentaria (AEGEFYS), la ONG Nadiesolo Voluntariado, la Fundación CRIS Contra el Cáncer, la Asociación Nacional Aciduria Glutárica tipo 1 y 2 (Familias GA), la Asociación EERR Más Visibles y la Asociación Española de Sjögren (AES), así como profesionales sanitarios del Hospital Ramón y Cajal, quienes han aportado su experiencia y conocimiento a través de contenidos audiovisuales divulgativos.

"Nuestra misión es acompañar, informar, educar y defender los derechos de las personas con diabetes y sus familias", ha explicado la presidenta de la Asociación Diabetes Madrid, Zonia Casiano.

Los fundadores de AEGEFYS, Mari Paz Martínez de Carvajal y Joaquín Delfín, han recordado que el apoyo de la Fundación Cofares ha supuesto "un gran impulso para la visibilidad de la enfermedad y ha reforzado la confianza de los benefactores en la solidez del proyecto".

La directora general de Nadiesolo, Isabel Antúnez, ha subrayado que este tipo de colaboraciones son "claves para sensibilizar sobre la soledad no deseada y reforzar el papel de la farmacia en el acompañamiento de las personas más vulnerables".

Por su parte, la coordinadora de Empresas y Fundaciones en CRIS Contra el Cáncer, Ana González Barroso, ha hecho hincapié en la necesidad de fomentar la investigación, pues solo así se podrá "curar el cáncer".