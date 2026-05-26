La Fundación AstraZeneca presenta un informe para avanzar a un modelo de carrera investigadora más estable y homogénea

Imagen de la presentación. - FUNDACIÓN ASTRAZENECA

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación AstraZeneca ha presentado el informe 'Buenas Prácticas y Recomendaciones para el Desarrollo de Modelos de Carrera Investigadora de Biomedicina en España', un documento de consenso que reúne propuestas "realistas y aplicables" para avanzar hacia un modelo de carrera investigadora más estable, reconocida y homogénea en el ámbito sanitario.

En este sentido, la Fundación destaca que el documento, presentado en el marco de la 62º Asamblea Anual REGIC, identifica buenas prácticas, inspira reformas y enriquece el diálogo institucional, teniendo en cuenta la heterogeneidad que existe en las distintas comunidades autónomas.

"El informe que hoy presentamos aspira a impulsar itinerarios profesionales claros, evaluaciones rigurosas y oportunidades de desarrollo que hagan más estable y atractiva la carrera investigadora. No busca imponer un modelo único, sino identificar buenas prácticas, inspirar reformas y enriquecer el diálogo institucional desde la diversidad y los retos del sistema", ha señalado vicepresidenta de la Fundación AstraZeneca y de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, Marta Moreno.

El trabajo recoge la visión de un grupo de trabajo integrado por científicos, investigadores, responsables de desarrollo de políticas de I+D+i y representantes de instituciones de investigación de la mayoría de las comunidades autónomas y está coordinado por Ángel Carracedo, director de la Fundación de Medicina Xenómica y Catedrático de la Universidad de Santiago y Carmen Vela, ex-secretaria de Estado de I+D+i y actual senior consultant en Gold Standard Diagnostics y presidenta del Foro de Empresas Innovadoras.

"Este informe pone el foco en las personas que sostienen el sistema investigador: los investigadores. Reconocer su valor y ofrecerles itinerarios profesionales claros es clave para garantizar un entorno más estable, atractivo y competitivo", ha apuntado Carracedo.

Por su parte, Vela ha subrayado que: "Contar con sistemas de evaluación rigurosos y oportunidades reales de desarrollo resulta fundamental para consolidar el talento investigador. Integrar de forma estructurada la investigación no es solo una cuestión organizativa, sino una apuesta por su impacto en el Sistema Nacional de Salud y en la sociedad".

El informe aborda de manera estructurada los principales ámbitos que condicionan el desarrollo profesional del personal investigador en biomedicina, desde la definición de itinerarios y los sistemas de evaluación, hasta los mecanismos de estabilización, la movilidad y la financiación. Su propósito, según la Fundación, no es proponer un modelo único, sino identificar elementos clave, buenas prácticas y recomendaciones que puedan servir de referencia para avanzar hacia modelos de carrera más coherentes, transparentes y sostenibles, teniendo presente, al mismo tiempo, la diversidad territorial del sistema.

FASES DE ESTA INICIATIVA

El proyecto Modelos de Carrera Investigadora en Biomedicina nació en el año 2020 partir del estudio de los marcos normativos y programas específicos con la celebración de cinco Foros de Debate en Galicia, el Principado de Asturias, la Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña. Estos espacios, han reunido a responsables de políticas científicas, gestores de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) y personal investigador en todas las etapas de su trayectoria profesional. Con el objetivo de avanzar hacia un enfoque más estructurado y con proyección nacional, se ha dado un salto a la creación de un Grupo de Trabajo integrado por personal investigador y representantes de distintas administraciones públicas e Institutos de Investigación Sanitaria.

En esta nueva etapa, se han celebrado varias sesiones de trabajo que han culminado con la presentación de esta hoja de ruta, que apuesta por una metodología colaborativa y un diálogo entre todos los niveles de decisión -estatal, autonómico y científico- para que las recomendaciones puedan traducirse en cambios estructurales que mejoren el futuro del talento científico en España, y reviertan en un beneficio para la sociedad.