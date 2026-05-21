La Fundación AstraZeneca celebra 25 años reivindicando el talento, la ciencia y la investigación en España

Imagen del cartel por la celebración de los 25 años. - FUNDACIÓN ASTRAZENECA

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación AstraZeneca celebra su 25 aniversario bajo el lema '25 años impulsando el talento, la ciencia y la investigación', poniendo en valor su compromiso con la ciencia y la innovación mediante la colaboración público-privada como motor para impulsar el talento científico en España y contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas.

"Este es un momento de celebración, de reconocimiento al legado construido y al papel de la ciencia como garantía de una sociedad con mayor bienestar y calidad de vida, pero también de mirada al futuro. Creemos en la fuerza de la investigación colaborativa y seguiremos apoyando a quienes, con su dedicación y talento, están impulsando hoy el futuro de la salud y la prevención, siempre con el paciente en el centro", ha destacado la presidenta de la Fundación AstraZeneca y presidenta de AstraZeneca España, Laura Colón.

Por su parte, la vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca y de la Fundación AstraZeneca, Marta Moreno, comenta: "25 años después, con la satisfacción de lo conseguido, miramos hacia adelante y reafirmamos nuestro compromiso con la sociedad. Invertir en conocimiento es, hoy más que nunca, una prioridad: entender que nuestro futuro está intrínsecamente ligado a nuestra capacidad de innovar es lo que nos permite avanzar con determinación".

La Fundación resalta que uno de sus "buques insignia" son los Premios Jóvenes Investigadores. A lo largo de este tiempo, la Fundación ha invertido 4,2 millones de euros en esta iniciativa, que ha premiado a más de 100 científicos y ha contado con la participación de más de 500 grupos de investigación de todas las comunidades autónomas, fomentando el trabajo en red y el desarrollo profesional.

"Nuestros Premios Jóvenes Investigadores son el mejor reflejo de esta apuesta, un reconocimiento a la excelencia y a esa creatividad necesaria para evolucionar nuestro sistema sanitario", ha apuntado Colón. Dotados de un millón de euros, estos galardones han premiado 24 proyectos en áreas terapéuticas prioritarias para la salud: 'Respiratorio e Inmunología', 'Oncología, Medicina de Precisión e Inmuno-oncología', 'Cardiovascular, Renal y Metabolismo' y 'Enfermedades Infecciosas e Inmunoprevenibles'.

Además, estos premios han reconocido como Premio Honorífico a la Trayectoria Científica y su Contribución Destacada en la Salud de la Sociedad, a siete figuras destacadas del panorama científico, como el doctor Valentín Fuster, el doctor Rafael Matesanz o la doctora María Neira.

Asimismo, durante estos 25 años la Fundación AstraZeneca subraya que ha impulsado diversos proyectos para movilizar recursos, conectar ideas y transformar iniciativas ambiciosas en realidades que mejoren la salud pública en España. Entre ellos, 'Carrera Investigadora en Biomedicina', impulsado por el genetista Ángel Carracedo y la bioquímica Carmen Vela, que ha involucrado a cientos de investigadores y representantes de instituciones de investigación, a nivel local y nacional, en cerca de diez sesiones de trabajo, para consensuar un modelo que permita que la biomedicina en España siga avanzando con solidez y proyección de futuro.

ALIANZAS POR LA CIENCIA

Para la Fundación, uno de sus "pilares fundamentales" ha sido la colaboración con entidades que comparten un compromiso común con la ciencia, la investigación y la innovación. Por ello, la Fundación mantiene alianzas estratégicas con entidades, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Fundación Carmen y Severo Ochoa, la Fundación Margarita Salas, o la alianza STEAM por el talento femenino del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Por otro lado, la Fundación asegura que mantiene un "fuerte compromiso" con el Instituto de Salud Carlos III, como principal organismo público de investigación en salud de España; y cuenta con su apoyo en la evaluación de los proyectos de los premios Jóvenes Investigadores.

Mediante 'Nobel Prize Inspiration Initiative', la Fundación AstraZeneca ha permitido acercar a científicos reconocidos con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología a más de 5.000 jóvenes investigadores de España, en encuentros celebrados en universidades y hospitales de Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, Sevilla y Asturias.

CONMEMORACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO

La Fundación AstraZeneca ha informado de que enmarcará todas sus actividades previstas para este año en la conmemoración de este hito. Así, el 4 de junio se celebrará una jornada conmemorativa en Madrid, en la que estarán presentes autoridades, patronos y miembros del comité científico, y muchos de los aliados que han colaborado con la entidad a lo largo de este tiempo.

La gala cuenta, además, con un Comité de Honor formado por Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades; Mónica García, ministra de Sanidad, Alex Ellis, embajador del Reino Unido en España; Per-Arne Hjelmborn, embajador de Suecia en España; José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; María Neira, exdirectora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.

"Gracias a su apoyo y compromiso hemos podido contribuir a una sociedad más innovadora y preparada", ha concluido Moreno.