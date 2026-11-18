Fundación AstraZeneca celebra su 25º aniversario y entrega sus 'X Premios Jóvenes Investigadores' con un millón de euros - FUNDACIÓN ASTRAZENECA

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación AstraZeneca ha celebrado su 25º aniversario con una jornada conmemorativa desarrollada bajo el lema 'Ciencia se escribe con compromiso' y la entrega de sus 'X Premios Jóvenes Investigadores', galardones con los que ha reconocido el talento científico joven con un millón de euros.

De esta manera, la entidad ha buscado impulsar proyectos científicos colaborativos en red orientados a mejorar la calidad de vida y la salud de los pacientes. Para ello, se han entregado las ayudas a los cuatro proyectos galardonados en las áreas de 'Cardiovascular, Renal y Metabolismo', 'Oncología, Medicina de Precisión e Inmuno-oncología', 'Respiratorio e Inmunología' y 'Enfermedades Infecciosas e Inmunoprevenibles', dotadas con 225.000 euros cada una para el desarrollo de investigaciones clínicas y traslacionales en red entre centros de distintas comunidades autónomas.

"Celebrar un cuarto de siglo de la Fundación y 10 ediciones de estos premios nos permite mirar con orgullo el camino recorrido, pero sobre todo reafirmar una convicción de país", ha manifestado la presidenta de la Fundación AstraZeneca y de la compañía farmacéutica AstraZeneca España, Laura Colón, quien ha añadido que "la ciencia no es un complemento". "Es la mayor inversión estratégica que podemos hacer en la salud, el progreso y el futuro de nuestra sociedad", ha declarado.

"En esta edición, hemos alcanzado un récord de participación, con 51 proyectos presentados y 189 grupos de investigación implicados de 16 comunidades autónomas", ha concretado, al tiempo que ha expuesto que la ciencia es una de las mejores inversiones que se pueden hacer "para mejorar la salud" y el futuro de la sociedad. "Detrás de cada proyecto premiado hay años de entrega, vocación y muchas renuncias personales frente a la incertidumbre del laboratorio", ha sostenido, por su parte, la vicepresidenta de la Fundación AstraZeneca y de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, Marta Moreno.

A su juicio, con las distinciones se pretende decir a los investigadores noveles "que no están solos y que en España es posible consolidar carreras científicas de impacto internacional sin tener que marcharse fuera". "Apostar por el trabajo en red y escuchar desde el primer día a las asociaciones de pacientes es el camino para que el conocimiento se transforme en salud real", ha explicado, tras lo que ha declarado que en la década de vigencia de los premios se ha impulsado "a más de 100 investigadores emergentes" y movilizado "a cerca de 700 grupos científicos de toda España", con una inversión de 5,2 millones de euros.

PALMARÉS

Así, y en una convocatoria evaluada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), y que ha cubierto el 84 por ciento de las líneas de investigación prioritarias del certamen y registrado protagonismo del talento femenino, con más del 70 por ciento de las propuestas lideradas por investigadoras y una media de edad de los participantes de 40,1 años, se ha premiado, en el apartado de 'Cardiovascular, Renal y Metabolismo', al proyecto 'DetecATTR-IA: Detección de ATTR mediante una plataforma de ECG basada en inteligencia artificial (IA) en pacientes sometidos a cirugía ortopédica y de estenosis del canal lumbar', bajo la coordinación de la miembro del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) y de su Fundación para la Investigación Biomédica, la doctora Esther González López.

En el área de 'Enfermedades Infecciosas e Inmunoprevenibles' se ha distinguido a la acción 'PHAGE-SCREEN-CF: Red nacional para el cribado de susceptibilidad a bacteriófagos y predicción mediante inteligencia artificial en fibrosis quística con infección crónica por Pseudomonas aeruginosa', coordinada por la integrante de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y del Hospital Universitario 12 de Octubre de la capital, la doctora María Ruiz Ruigómez.

Por su parte, en la categoría de 'Oncología, Medicina de Precisión e Inmuno-oncología' se ha reconocido a la iniciativa 'Glicosilación diferencial en cáncer de mama metastásico como modulador de la eficacia del trastuzumab deruxtecan', coordinada por la representante del Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE) del País Vasco, la doctora Ana Ruiz Sáenz.

Por último, en 'Respiratorio e Inmunología' se ha galardonado al proyecto 'PREDICT-COPD: Multimodal Digital Monitoring for Prediction of Exacerbations, Hospitalization and Mortality in COPD', coordinado por la miembro del Hospital Universitario Arnau de Vilanova y Santa Maria de Lleida y de la Universidad de Lleida, la doctora Jessica González.

Además, el acto ha acogido la entrega del 'Premio Honorífico a la Excelencia a la Trayectoria Científica y su Contribución Destacada en la Salud de la Sociedad', que ha sido otorgado al chef y fundador de World Central Kitchen, José Andrés, con el fin de distinguir su liderazgo humanitario y su capacidad pionera para aplicar el conocimiento nutricional, la logística avanzada y la empatía frente a emergencias y catástrofes humanitarias en todo el mundo.