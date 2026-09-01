La FIP pide reconocer el papel de los farmacéuticos en la prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles

Imagen de la representación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en el Congreso Mundial de la FIP. - CONSEJO GENERAL COLEGIOS FARMACÉUTICOS

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Council, máximo órgano de gobierno de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), ha aprobado en su reunión anual la Declaración de Montreal, que reclama el reconocimiento del papel de los farmacéuticos en la prevención y el tratamiento de las enfermedades no transmisibles.

El documento se ha firmado por cada una de las delegaciones de la FIP, incluida la española, representada por el presidente del Consejo General, Jesús Aguilar, en el marco del 84 Congreso Mundial de la FIP, que hasta, el próximo 2 de septiembre, está teniendo lugar en Montreal (Canadá) bajo el lema 'Una Salud, Una Farmacia: tendiendo puentes entre ciencia, práctica y educación'.

Así, la Declaración de Montreal supone un llamamiento a los gobiernos para que se reconozca a los farmacéuticos como proveedores esenciales de atención primaria a la hora de reforzar la prevención y el tratamiento de las enfermedades no transmisibles.

Para la FIP es necesario contar con el farmacéutico en la respuesta global que se debe dar a este tipo de enfermedades, que actualmente representan la principal causa de muerte y discapacidad a escala mundial y provocan alrededor de 43 millones de muertes, incluidas 18 millones de fallecimientos prematuros antes de los 70 años cada año, según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Precisamente, la ONU aprobó una declaración en la que se subrayaba la importancia de la prevención frente a las enfermedades no transmisibles. En el documento se insistía en la estrecha relación que tienen estas patologías con factores de riesgo evitables, entre ellos, una alimentación poco saludable, el consumo de tabaco y alcohol, el sedentarismo y la contaminación atmosférica.

Además de la Declaración de Montreal, durante la reunión del Council se han aprobado otras declaraciones políticas relevantes, en las que se destaca el papel del farmacéutico en áreas como la seguridad del paciente; la prevención y reducción de los daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas; el apoyo y empoderamiento de las mujeres y los cuidadores no profesionales para un buen uso de los medicamentos, y la capacidad de decisión del farmacéutico en la elección de los medicamentos (intercambio terapéutico y sustitución).

Asimismo, el Council ha dado luz verde a otra declaración política centrada en las pautas para la elaboración de un código deontológico para la profesión, en cuya elaboración ha participado activamente el Consejo General y en el que se referencia el Código de deontología de la profesión farmacéutica española, actualizado en 2023.

EL PROGRAMA DE FARMACIA COMUNITARIA RURAL, EN LA FIP

Bajo el paraguas del Congreso Mundial, también se ha celebrado una mesa redonda comoderada por Carolina Martínez-Berganza, directora de Internacional del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, junto con Greg Eberhart, de la asociación de asuntos regulatorios de farmacia de Canadá, en la que se ha abordado la importancia de la colaboración entre la administración y la organización farmacéutica colegial para garantizar un acceso equitativo a la atención farmacéutica.

En esta mesa, José Luis Nájera, miembro del Comité Directivo de la Sección de Farmacia Comunitaria de la FIP, ha expuesto a los farmacéuticos de distintas partes del mundo el Programa de Farmacia Comunitaria Rural, como un caso de éxito.

Como ha explicado Nájera, esta iniciativa, fruto de la colaboración entre la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, se ha desarrollado como experiencia piloto entre noviembre de 2025 y abril de 2026 en farmacias rurales de viabilidad económica comprometida (VEC) de La Rioja.

Así, se puso en marcha con varios objetivos: favorecer el acceso a la atención sanitaria y social de forma equitativa para las personas que viven en zonas rurales y despobladas; reforzar el bienestar de los colectivos más vulnerables, promoviendo su salud, participación, apoyo social y calidad de vida; y garantizar la equidad, la inclusión y la diversidad, sin brechas ni desigualdades en todo el territorio, independientemente del lugar de residencia o los recursos económicos de los pacientes.

Igualmente, se buscaba garantizar la viabilidad económica de las farmacias comunitarias rurales y aprovechar el potencial de las farmacias rurales como recursos para la acción social.

La iniciativa, que ha logrado mejorar un 20,9 por ciento la adherencia terapéutica de los pacientes y aumentar en 12,5 puntos el control de los problemas de salud, ha permitido que se extienda en una nueva fase con una ampliación de las farmacias participantes.

LARS-AKE SÖDERLUND, NUEVO PRESIDENTE ELECTO DE FIP

Por último, el Consejo de la FIP ha elegido a Lars-Ake Söderlund (Suecia) como nuevo presidente electo para el periodo 2026-2027, cargo que asumirá como presidente de FIP para el periodo 2027-2031. Tomará el relevo de Paul Sinclair, que ha estado al frente de la organización los últimos cuatro años.

Además, el consejo ha ratificado los nombramientos de Sherif Guorgui (Canadá) como vicepresidente de práctica estratégica; Erem Bilensoy (Turquía) como vicepresidente de ciencia operativa, y Naoko Arakawa (Reino Unido) como vicepresidenta de formación operativa.

Por su parte, Toyin Tofade (EEUU) ha sido elegida vicepresidenta para un período de cuatro años (2026-2030), y Claire Anderson (Gran Bretaña) ocupará la vicepresidencia durante un año (2026-2027).