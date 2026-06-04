Fenin subraya que el propósito del sector de tecnología sanitaria "es ayudar al SNS para que siga mejorando la salud" - FENIN

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Pablo Crespo, ha subrayado este jueves que el propósito de este sector industrial "es ayudar al Sistema Nacional de Salud (SNS) para que siga mejorando la salud y calidad de vida de las personas a través de la tecnología sanitaria de forma eficiente".

"Encontrar juntos las soluciones estratégicas que permitan ofrecer a nuestros ciudadanos la mejor Sanidad y más eficiente" es el objetivo que ha planteado y para el que ha ofrecido "la colaboración de Fenin", lo que ha puesto sobre la mesa durante la celebración en Madrid del '32º Encuentro del Sector de Tecnología Sanitaria'. Esta cita organizada por esta Federación ha sido inaugurada por su presidente, Jorge Huertas, y la ministra de Sanidad, Mónica García.

Además, han tomado parte en la misma el director general de Economía e Industria de Madrid, Jaime Martínez Muñoz, y el consejero delegado de la compañía B. Braun Spain, Christoph Müller, los cuales han coincidido en la necesidad de "impulsar un cambio de paradigma". El objetivo para ambos es que España evolucione "desde su condición histórica de país importador de tecnología sanitaria" a "un polo de fabricación, innovación y desarrollo de productos sanitarios y software sanitario con proyección global, especialmente en el actual contexto geopolítico".

Esta transformación exige medidas como "la agilización de los trámites administrativos, un respaldo decidido de la Administración al tejido industrial, la atracción de talento y una mayor inversión de capital", ha explicado Müller, mientras que Martínez Muñoz ha informado de que Madrid "está trabajando con la Federación en un plan estratégico y específico para reforzar la competitividad de las empresas de tecnología sanitaria, mediante actuaciones orientadas a impulsar inversiones y ayudas al tejido industrial, simplificar la normativa y la burocracia, así como captar talento".

También se ha expuesto que es requerible "que la compra por valor se traduzca en una realidad en el día a día de los centros sanitarios públicos". Así lo han corroborado la directora gerente del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca, Cristina Granados; el director gerente del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, Carlos Mingo; y el gerente del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, Albert Salazar.

COMBATIR LA OBSOLESCENCIA DEL PARQUE TECNOLÓGICO

Estos integrantes de la Sanidad Pública han reclamado "nuevas estrategias que den continuidad a las inversiones de los planes 'INVEAT' y 'AMAT-I' para combatir la obsolescencia del parque tecnológico y avanzar en la incorporación de soluciones innovadoras al servicio de los pacientes". Por su parte, en representación de la Sanidad Privada, han intervenido el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón; el director general del Grupo Hospitales San Roque, Sebastián Sansó; y el consejero delegado del Grupo Hospitalario HLA, Valeriano Torres.

A juicio de estos, "un marco de compra que pondera el valor frente al precio facilita la llegada de la innovación a profesionales y pacientes". Junto a ello, han reivindicado la exigencia del Marcado CE de producto sanitario "como garantía de seguridad y calidad de las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) empleadas en la práctica asistencial".

La opinión de los usuarios del sistema ha sido defendida por el vicepresidente segundo de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Manuel Arellano, y la vicepresidenta del Foro Español de Pacientes (FEP), Raquel Sánchez, quienes han defendido avanzar hacia un modelo sanitario en el que la participación de pacientes "esté integrada de forma estructural en la toma de decisiones sobre innovación, evaluación y adquisición de tecnología sanitaria".

Tras destacar ambos que este debe garantizar "la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias y las de mayor calidad, debiendo utilizarse modelos de compra que tengan en cuenta el valor real aportado a las personas", el representante español en el Foro de Davos, Marcos Urarte, ha subrayado que las empresas de tecnología sanitaria deben reforzar "su capacidad de anticipación" ante "un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica, la transformación tecnológica y las tensiones en las cadenas de suministro".

Por ello, ha defendido la prospectiva estratégica como "una herramienta clave para identificar riesgos, reforzar la resiliencia organizativa y anticiparse a escenarios cada vez más complejos". "Las empresas ya no pueden limitarse a gestionar el presente, necesitan anticiparse y prepararse para escenarios de creciente incertidumbre", ha aseverado.

Adoptar "medidas que aseguren el acceso a la innovación tecnológica en los hospitales, como pueden ser la compra basada en valor y la indexación de los contratos públicos", ha sido la petición que ha realizado, por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), Jose Soto, quien ha manifestado que es oportuno "disponer y trabajar en todo momento con esta innovación para ofrecer la mejor atención a los pacientes". Ello lo ha antepuesto a factores como "el actual contexto geopolítico, la crisis de suministros o el incremento de costes productivos de estas tecnologías".

PREMIOS

Asimismo, esta reunión ha sido el marco de los primeros 'Premios Fenin', para reconocer "el compromiso, la excelencia y la capacidad de transformación de proyectos, profesionales e instituciones que impulsan el uso de la tecnología sanitaria". "Estos galardones ponen en valor el papel clave de la tecnología sanitaria como motor de innovación, sostenibilidad y mejora continua del sistema sanitario", ha insistido Crespo.

El jurado ha estado formado por Soto; el presidente del FEP, Andoni Lorenzo; la presidenta de la POP, Carina Escobar; el secretario general de la Alianza Médica contra el Cambio Climático, Pedro Cabrera; y el responsable de Formación y Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Miguel Canales Gutiérrez.

Así, el 'Premio en Compra por Valor' ha sido para el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) "por el desarrollo de los 'Acuerdos Marco', en los que se impulsan modelos de compra pública centralizada de tecnología sanitaria que incorporan criterios de calidad, eficiencia y resultados en salud"; mientras que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha recibido el 'Premio en Liderazgo en Gestión Sanitaria' "por su apuesta por modelos de gestión eficientes e innovadores basados en la tecnología sanitaria".

El 'Premio en Impulso a la Innovación' ha sido para el Hospital Universitario Ramón y Cajal "por el proyecto 'Un modelo global de atención cardiovascular impulsado por IA: de la monitorización remota a la Medicina predictiva'"; y el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha obtenido el 'Premio en Liderazgo Clínico' "por el proyecto 'Generación de la primera unidad de referencia autonómica en España para el tratamiento personalizado de pacientes con Abdomen Catastrófico y Fístula Enteroatmosférica'".

El 'Premio en Impulso a la Fabricación' ha sido para BD "por su 'Centro europeo de moldeo: excelencia industrial local, impacto y proyección global'; y el 'Premio en Compromiso con el Medioambiente', para Bayer Hispania "por el proyecto 'Radiología más sostenible: optimización personalizada del contraste, descarbonización y economía circular a través de los sistemas de inyección inteligentes de medios de contraste'".

Por último, el 'Premio en Divulgación' se ha entregado a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) "por el proyecto 'STOP Hipertensión APS: Uso Correcto de Tensiómetros Digitales'"; y ABLE Human Motion ha obtenido el 'Premio en Emprendimiento' "por su proyecto 'Democratizando el uso de la robótica en rehabilitación'".