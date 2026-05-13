Fenin impulsa un nuevo corredor de tecnología sanitaria entre Latinoamérica y Europa

Imagen de la cumbre. - FENIN

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha celebrado este miércoles la primera edición de CITECSA, la Cumbre Iberoamericana de la Industria de Tecnología Sanitaria, con el objetivo de impulsar un corredor comercial y estratégico que posicione a España como puerta de entrada de la tecnología sanitaria entre Latinoamérica y Europa.

La Cumbre se ha celebrado en Casa de América (Madrid), un encuentro que ha reunido a las principales asociaciones empresariales del sector de Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Perú junto a reguladores, inversores e instituciones españolas.

"La idea de generar un corredor de tecnología sanitaria es interesante y oportuna en un momento en el que se complica mantener los lazos habituales con los viejos socios", ha asegurado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, durante su participación.

Además, Padilla ha insistido en la necesidad de seguir trabajando en "espacios de colaboración que fomenten modelos de incorporación de tecnología sanitaria que sean sostenibles y beneficiosos para las empresas y el propio sistema sanitario". En este sentido, ha repasado algunas iniciativas en las que se están trabajando como la puesta en marcha de un 'Plan Protech', la estrategia nacional de la industria de tecnología sanitaria o el impulso a normativas específicas para el sector que contemplen las particularidades de los productos y equipos médicos.

"Queremos ofrecer a las asociaciones y empresas latinoamericanas nuestras capacidades para que España sea la puerta de Europa para su industria y abrir nuevas alianzas para que la industria española pueda reforzar su papel en la sanidad de Latinoamérica", ha señalado Jorge Huertas, presidente de Fenin.

Según Fenin, el mercado iberoamericano representa actualmente un ámbito de interés estratégico para la tecnología sanitaria española, que en los últimos años ha concentrado entre el 6 y el 7 por ciento de las exportaciones y entre el 4 y el 5 por ciento de las importaciones.

La Federación subraya que México, Brasil y Colombia son los principales destinos de exportación, con un crecimiento destacado en República Dominicana y Perú, mientras que las importaciones proceden sobre todo de México, Costa Rica y República Dominicana.

Pese a la diversidad de productos, equipos y servicios intercambiados, Fenin apunta que el margen de crecimiento sigue siendo notable y las empresas de ambas regiones se enfrentan a retos compartidos como la complejidad regulatoria, la armonización de estándares de calidad y seguridad, la financiación de la innovación, la incorporación de la salud digital y la transición hacia modelos más sostenibles. Así, Fenin afirma que CITECSA nace precisamente para abordar estos retos de forma conjunta, creando un espacio estable de diálogo entre la industria, las instituciones y los inversores.

Antonio Garamendi, ha afirmado que "es el momento de forjar alianzas empresariales sólidas" que contribuyan a afrontar los retos actuales. Además, ha añadido que "España tiene verdaderos líderes empresariales en sectores punteros, como el de la tecnología sanitaria, que pueden convertirse en socios estratégicos para las empresas de América Latina en su expansión por Europa y la Unión Europea". A este respecto, ha puntualizado que pertenecer a la Unión Europea "proporciona a las empresas estabilidad económica y monetaria".

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que "es el momento de forjar alianzas empresariales sólidas" que contribuyan a afrontar los retos actuales. Además, ha añadido que "España tiene verdaderos líderes empresariales en sectores punteros, como el de la tecnología sanitaria, que pueden convertirse en socios estratégicos para las empresas de América Latina en su expansión por Europa y la Unión Europea". A este respecto, ha puntualizado que pertenecer a la Unión Europea "proporciona a las empresas estabilidad económica y monetaria".

Asimismo, el presidente de CEOE, ha indicado que desde la organización se está trabajando para incrementar la inversión de empresas latinoamericanas en España: "Porque la alianza entre empresas españolas y latinoamericanas nos hará más competitivos, más fuertes y nos permitirá aprovechar mejor las oportunidades que se abren en los mercados internacionales".

MARCO REGULATORIO

Durante la jornada, los participantes han analizado aspectos, como el marco regulatorio europeo y su aplicación para productos procedentes de terceros países, los modelos de contratación pública basada en valor, los estándares de sostenibilidad medioambiental y los criterios del código ético que rigen la relación entre la industria y los sistemas de salud.

En materia regulatoria, Carmen Ruiz-Villar, jefa del departamento de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y Gloria Hernández, jefa del Centro Nacional de Certificación de Productos Sanitarios, han explicado el funcionamiento del sistema europeo de certificación, clave para que las empresas latinoamericanas puedan acceder al mercado comunitario.

FABRICACIÓN E IMPACTO EN LA ECONOMÍA NACIONAL

La cumbre ha contado también con una sesión dedicada al fomento del comercio y la inversión, en la que han participado Cristina Riestra, directora de Industria, Energía, Medioambiente y Clima de la CEOE; Inmaculada Riera, directora general de la Cámara de España, y Micaela Arias, directora ejecutiva Invest in Spain.

Las expertas han subrayado que España se configura como una puerta de entrada natural al mercado europeo para las empresas latinoamericanas, apoyada en "sólidos vínculos históricos, culturales y lingüísticos". Además, han apuntado que la alineación con los estándares europeos de certificación de productos sanitarios constituye, en este contexto, una vía estratégica de acceso al mercado de la Unión Europea y, al mismo tiempo, una garantía de calidad y seguridad para los pacientes.

Tras la clausura del encuentro, Fenin ha organizado una visita institucional al Hospital Universitario 12 de Octubre, en la que los representantes de las asociaciones y empresas de tecnología sanitaria de Latinoamérica han podido conocer de primera mano el funcionamiento del centro.

Durante el recorrido, los asistentes han tenido la ocasión de aproximarse al funcionamiento y a la capacidad innovadora del hospital, en una visita en la que ha intervenido la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, poniendo en valor el papel de la tecnología sanitaria en la mejora de la atención y la calidad del sistema de salud.

La cumbre continuará mañana con una jornada de trabajo entre las asociaciones empresariales del sector iberoamericano y, en paralelo, una ronda de negocios bilateral entre empresas socias de las federaciones latinoamericanas y de Fenin.