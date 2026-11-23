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MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, abre una nueva etapa para consolidar y reforzar el posicionamiento, la visibilidad y la competitividad de las empresas españolas en el extranjero con la constitución de MedTech from Spain, la nueva marca de la industria nacional en el exterior, y cuya denominación se alinea con la terminología de referencia global en este sector.

Según informan, su puesta de largo ha sido en MEDICA 2026, la feria sectorial de referencia a nivel internacional que se ha celebrado del 16 al 19 de noviembre en Düsseldorf (Alemania) y que ha contado con la participación de cerca de 60 empresas españolas bajo la organización de Fenin.

"Con la marca MedTech from Spain continuaremos impulsando la presencia de la industria nacional en las principales ferias y misiones comerciales del mundo, como es el caso de MEDICA, proyectando la máxima calidad, seguridad e innovación que caracterizan a las soluciones desarrolladas en nuestro país", apunta Borja Polo, director de Internacional de Fenin.

Para la organización de la participación de la industria nacional en MEDICA 2026, Fenin ha contado una edición más con la colaboración de ICEX España Exportación e Inversiones. "El trabajo conjunto con ICEX es fundamental en el impulso de la innovación tecnológica, el fortalecimiento de nuestro tejido industrial y en el buen posicionamiento de nuestro Sector a nivel internacional", apunta el director del Departamento Internacional de Fenin.

Las empresas españolas que han participado bajo el paraguas de Fenin han dado a conocer a stakeholders internacionales sus catálogos de productos en los distintos pabellones y sectores en los que se ha estructurado esta feria: laboratorio y diagnóstico, fisioterapia y ortopédica, suministros y consumibles, imagen y diagnóstico, equipos y dispositivos médicos, equipamiento hospitalario, soluciones y sistemas informáticos, etc.