Archivo - Imagen de recurso de una cruz de farmacia. - FEFE - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha anunciado este jueves un acuerdo con las organizaciones sindicales FEFANE (Federación Española de Farmacéuticos No Empresarios), UGT y CCOO para la firma del XXVI Convenio Colectivo Estatal de Oficinas de Farmacia, que pone fin a dos años de negociaciones.

Según señala FEFE en un comunicado, el último año de negociación ha sido "especialmente intenso" y "decisivo". En este sentido, la federación destaca que las reuniones mantenidas, la disposición al diálogo y la iniciativa de la representación empresarial para plantear propuestas y alternativas concretas han permitido avanzar en las distintas materias del convenio.

Asimismo, la federación resalta el "importante esfuerzo" que ha realizado para acercar posiciones, mejorando progresivamente sus planteamientos iniciales tanto en materia económica como en aspectos relacionados con la jornada y la organización del trabajo. "El acuerdo ha sido posible gracias al esfuerzo de todas las partes, y en el caso de la Federación supone un recorrido significativo respecto a sus propuestas de partida", ha añadido.

En este contexto, FEFE indica que el convenio debe establecer unas condiciones laborales "comunes y asumibles" por el conjunto del sector, sin limitar la capacidad de aquellas farmacias que puedan mejorarlas. "No puede construirse exclusivamente sobre la realidad de las empresas con mayor capacidad económica, comprometiendo la viabilidad de las más pequeñas", ha agregado.

Por ello, ha afirmado que su actuación durante la negociación se ha guiado por el principio de mejorar las condiciones laborales de los profesionales sin poner en riesgo la sostenibilidad de las empresas que generan y mantienen ese empleo.

"Incluso en los momentos de mayor dificultad, la federación ha mantenido abierta la vía del diálogo, participando en los procesos de mediación y manteniendo su disponibilidad para continuar negociando, incluidos los meses de verano", ha apuntado.

Para FEFE, el acuerdo alcanzado este jueves no es fruto de una última reunión, sino de "un trabajo constante, de muchas horas de negociación" y de la capacidad de conjugar la "firmeza" en la defensa de los intereses empresariales con la "flexibilidad necesaria" para alcanzar el entendimiento.

La federación subraya que afronta esta nueva etapa con la "satisfacción" del trabajo realizado y agradece la confianza depositada en ella por sus asociaciones territoriales y por los titulares de oficina de farmacia a los que representa.

"El objetivo de FEFE nunca ha sido simplemente firmar un convenio, sino alcanzar el mejor acuerdo posible para el conjunto de las oficinas de farmacia españolas", concluye el comunicado.