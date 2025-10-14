FEFE rechaza la subida de cuotas de autónomos propuesta por el Gobierno: "Pone en riesgo la continuidad de las boticas"

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) manifiesta su "rechazo frontal" a la propuesta del Gobierno de incrementar las cuotas de autónomos a partir de 2026 por "su impacto directo en la sostenibilidad económica de las farmacias, especialmente las rurales y de viabilidad comprometida".

"Las farmacias venimos soportando un incremento constante de costes laborales, energéticos, regulatorios y fiscales. Añadir ahora una nueva subida de cuotas a los autónomos es otro golpe a la estructura de costes que pone en riesgo la continuidad de muchas boticas, particularmente en el ámbito rural", ha afirmado el secretario general de FEFE, Carlos Gallinal.

"Estas medidas, además, repercutirán en menor empleo y, por tanto, en una peor atención al paciente, que es quien acabará sufriendo las consecuencias de un sistema cada vez más tensionado", ha añadido Gallinal.

FEFE recuerda que el sector farmacéutico lleva más de dos décadas contribuyendo al sostenimiento del Sistema Nacional de Salud mediante sucesivas medidas que han reducido márgenes y aumentado cargas. En este contexto, señala que cualquier incremento adicional de cotizaciones sin una mejora equivalente en protección o servicios resta recursos esenciales para mantener plantillas, guardias, stock de medicamentos y atención farmacéutica de calidad.

"Defender la viabilidad económica de la farmacia es defender el acceso de los ciudadanos a su medicamento y a un profesional sanitario cercano. No es el momento de más cargas; es el momento de proteger a quien garantiza el servicio 365 días al año", concluye Gallinal.