FEFE pide integrar la farmacia comunitaria en la estrategia sanitaria de la próxima legislatura

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MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha trasladado a todas las formaciones políticas, ante la convocatoria de las próximas elecciones generales, que la farmacia comunitaria debe formar parte de la estrategia sanitaria de la próxima legislatura.

"España cuenta con una red de más de 22.000 oficinas de farmacia distribuida por todo el territorio, cercana, accesible y en contacto diario con millones de ciudadanos. Esta capilaridad convierte a la farmacia en uno de los recursos sanitarios más próximos a la población y en una pieza especialmente valiosa en el medio rural y en aquellas zonas con mayores dificultades de acceso a otros servicios sanitarios", afirma en un comunicado.

FEFE considera que es el momento de aprovechar plenamente esta red e integrarla de manera efectiva en las políticas de salud y en la Atención Primaria, especialmente ante el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad y la presión asistencial que soporta el sistema sanitario.

"La farmacia ya resuelve diariamente numerosas consultas que no requieren intervención médica y desarrolla actuaciones relacionadas con la prevención, el seguimiento de pacientes, la adherencia terapéutica y la educación sanitaria", explican.

FEFE propone que la próxima legislatura permita avanzar hacia una cartera estable de servicios profesionales farmacéuticos, coordinada con el resto del sistema sanitario y adecuadamente financiada. Entre ellos, programas de cribado y prevención, seguimiento de pacientes crónicos, adherencia terapéutica, Sistemas Personalizados de Dosificación, deshabituación tabáquica o una mayor participación de la farmacia comunitaria en la atención a residencias y centros sociosanitarios.

Para la Federación existe, además, una cuestión esencial que es la equidad. El acceso a determinados servicios farmacéuticos no debería depender del lugar de residencia del paciente. FEFE considera necesario avanzar hacia un marco que permita que los "ciudadanos puedan beneficiarse progresivamente de una cartera común de servicios con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan".

Los posibles avances en las funciones de la farmacia "debe ir acompañado de los recursos necesarios para desarrollarlas". Los nuevos servicios que se incorporen al sistema sanitario "deben contar con una financiación adecuada y estable, que permita prestarlos con calidad y garantías y que reconozca los recursos profesionales, tecnológicos y organizativos que requieren", advierten.

FEFE considera igualmente imprescindible garantizar la sostenibilidad de la red de oficinas de farmacia, especialmente en el ámbito rural y en aquellas zonas donde mantener abierto este servicio sanitario resulta cada vez más difícil. "No puede hablarse de cohesión territorial ni de igualdad en el acceso al medicamento sin garantizar la viabilidad de la farmacia que permanece cada día junto al ciudadano", añade.

Asimismo, la federación pide también "preservar el modelo español de farmacia", basado en una red privada y profesional de oficinas de farmacia, con propiedad farmacéutica y presencia en todo el territorio.

"No pedimos privilegios para la farmacia. Pedimos aprovechar mejor un recurso sanitario que España ya tiene", selñala presidenta de FEFE, Ana Oliver, en referencia las farmacias. "La próxima legislatura debe servir para dar un paso adelante. Queremos una farmacia más integrada y coordinada con Atención Primaria, con mayor capacidad para colaborar con el sistema sanitario y con servicios que lleguen a todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Y para hacerlo posible tenemos que garantizar también la sostenibilidad de las farmacias", explica.

Finalmente, la Federación reitera su voluntad de colaborar con el próximo Gobierno, "con independencia de su color político, y con el conjunto de las administraciones y agentes sanitarios para fortalecer un modelo de farmacia que contribuya a mejorar la atención al paciente, aliviar la presión sobre el sistema sanitario y garantizar la equidad en el acceso al medicamento y a la atención sanitaria de proximidad en todo el territorio".