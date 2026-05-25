FEFE defiende el modelo español de farmacia, frente a la "flexibilización de la propiedad" que propone la CNMC

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MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) defendido este lunes el modelo español de farmacia como una red sanitaria esencial para garantizar la equidad en el acceso al medicamento, en respuesta al informe publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que aboga por "flexibilizar la regulación sobre la propiedad de las oficinas de Farmacia, el acceso a la actividad y su ejercicio".

En este sentido, indica que el debate sobre la planificación farmacéutica "no puede limitarse al número de oficinas ni a los criterios de apertura comercial. La planificación española se ha desarrollado históricamente con criterios de salud pública y equilibrio territorial, mediante parámetros poblacionales y geográficos que aseguran una implantación homogénea de la red", recuerda.

Asimismo, recuerda que la red española de oficinas de farmacia "es una de las infraestructuras sanitarias de proximidad más capilares de Europa. Con más de 22.000 farmacias distribuidas por todo el territorio nacional, el modelo actual garantiza el acceso universal al medicamento y una atención farmacéutica continuada, también en municipios rurales y zonas con baja densidad de población", subraya.

Y destaca que precisamente este modelo "garantiza la presencia de farmacias allí donde son necesarias desde el punto de vista sanitario e impide que la rentabilidad económica condicione el acceso de la población al medicamento".

Por todo ello, la Federación advierte de que "el debate no debe centrarse solo en estimaciones teóricas de ahorro económico o en el incremento del número de establecimientos. Cualquier proceso de reforma debe analizar sus efectos sobre la distribución territorial de los recursos sanitarios, la accesibilidad de la población y la viabilidad de las farmacias que prestan servicio en entornos vulnerables", recomienda.

Además, puntualiza que "la vinculación entre titularidad y ejercicio profesional farmacéutico es, además, una garantía de independencia sanitaria y de protección del paciente".

La farmacia comunitaria es un establecimiento sanitario integrado en el Sistema Nacional de Salud, según apostilla, con obligaciones asistenciales y de servicio público. Este modelo favorece que las decisiones profesionales se adopten bajo criterios sanitarios, con el paciente como eje prioritario de la actuación farmacéutica.

"Cualquier reforma debe preservar, sin embargo, los principios de equidad, accesibilidad, independencia profesional y cohesión sanitaria que caracterizan al modelo español y que han demostrado su eficacia durante décadas", concluye.