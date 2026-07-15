FEDIFAR confía en que la nueva Ley de Medicamentos conserve el reconocimiento del papel estratégico de la distribución - FEDIFAR

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), Matilde Sánchez Reyes, ha mostrado su confianza en que el Anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios conserve el "enfoque" recogido en la versión informada por el Consejo de Estado, que reconoce "el papel estratégico que desempeña la distribución farmacéutica de gama completa dentro de la cadena del medicamento".

"Confiamos en que el texto definitivo preserve este enfoque, porque reforzar la seguridad del suministro y garantizar el acceso equitativo a los medicamentos exige reconocer el papel esencial que desempeña la distribución farmacéutica de gama completa", ha señalado durante la celebración de la Asamblea General Ordinaria de esta organización.

Según ha señalado Sánchez Reyes, esta norma, según el dictamen de este supremo órgano consultivo, "incorpora elementos que contribuyen a reforzar la seguridad del suministro". Así, y pendiente de su aprobación por parte del Consejo de Ministros, la misma aborda la diferenciación y el reconocimiento de la actividad de la distribución farmacéutica de gama completa, así como la posibilidad de recurrir, en situaciones de problemas de suministro, a mecanismos de 'distribución controlada' a través de los mayoristas farmacéuticos de gama completa para garantizar un abastecimiento continuado y equitativo.

ANÁLISIS TAMBIÉN DEL PROYECTO DE REAL DECRETO DE FINANCIACIÓN Y PRECIO DE FÁRMACOS

Además, en este evento se han analizado otros desarrollos regulatorios, como el Proyecto de Real Decreto de Financiación y Precio de los Medicamentos. También han sido objeto de estudio normas ya aprobadas, como los Reales Decretos de Financiación de Productos Sanitarios, y de Autorización, Registro y Condiciones de Dispensación de los Medicamentos, junto a la evolución del sistema de precios notificados.

El ámbito europeo, por su parte, ha sido abordado en esta Asamblea General Ordinaria de FEDIFAR desde la perspectiva de textos legales autorizados recientemente, destacando la revisión de la Legislación Farmacéutica de la Unión Europea (UE) y el Critical Medicines Act (CMA).

Los participantes en este encuentro han estudiado, además, asuntos de actualidad para la distribución farmacéutica, como la aplicación de la normativa sobre medicamentos veterinarios -a través del Real Decreto 666/2023-, los avances en materia de control de lotes y la evolución de la negociación del convenio colectivo del sector.

Por último, el desarrollo de esta cita institucional ha sido aprovechado para reiterar el "compromiso" de esta Federación de "seguir colaborando con las Administraciones públicas y el resto de los agentes de la cadena del medicamento para contribuir al desarrollo de un marco regulatorio que preserve un modelo de distribución farmacéutica de gama completa eficiente, sostenible y al servicio de la salud pública, y que garantice el acceso de todos los ciudadanos a los medicamentos y productos sanitarios".