La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles elige a Ana Oliver como su nueva presidenta

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha anunciado la elección de Ana Oliver como su nueva presidenta, quien se ha impuesto a Carlos Gallinal tras hacerse con el 53 por ciento de los votos en unos comicios en los que ha participado un 94 por ciento del censo electoral.

"Comenzamos una nueva etapa basada en el diálogo, la unidad y la defensa firme de los intereses de nuestras farmacias. Nuestro compromiso es trabajar con responsabilidad, escuchar a todos y construir una organización que mire al futuro con ambición y realismo", ha declarado Oliver tras conocer los resultados.

La nueva Comisión Permanente de FEFE quedará conformada por la secretaria general, Elena Jiménez; por el tesorero, Guillermo Torres; por el vicepresidente primero, Juan Domingo Román; y por la vicepresidenta segunda, María Victoria Hervás.