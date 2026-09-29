FEDE y Novo becan a 20 asociaciones de pacientes con diabetes

Imagen de la entrega de becas. - FEDE

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Diabetes (FEDE) y Novo han entregado 20 becas a asociaciones y federaciones de pacientes seleccionadas en la primera edición de las Becas Día Mundial de la Diabetes FEDE-Novo.

La iniciativa, dotada con 20 becas de 1.000 euros cada una y una financiación total de 20.000 euros, permitirá impulsar actividades de sensibilización en toda España durante el próximo mes de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Diabetes, cada 14 de noviembre.

La convocatoria recibió un total de 32 candidaturas de asociaciones y federaciones de toda España, evaluadas conforme a cinco criterios recogidos en las bases: la claridad del proyecto, su impacto y alcance, su originalidad, la visibilidad que aporta a la diabetes y su capacidad de colaboración con otras entidades. Con el objetivo de garantizar la equidad del proceso, la valoración tuvo en cuenta el tamaño y los recursos de cada entidad, primando la coherencia y el esfuerzo de cada proyecto.

"Estas becas son una muestra más del compromiso de FEDE con el tejido asociativo que, día a día, acompaña y da voz a las personas con diabetes en toda España. Hemos querido que esta primera edición llegara al mayor número posible de asociaciones, incluidas las de menor tamaño, porque sabemos que detrás de cada candidatura hay un esfuerzo enorme, muchas veces voluntario", ha señalado el presidente en funciones de FEDE, Juantxo Remón Virto.

"Las organizaciones de pacientes desempeñan un papel determinante en la mejora de la calidad de vida de las personas con diabetes, proporcionando apoyo, formación y representación. Por ello, desde Novo seguiremos trabajando junto con FEDE, sus federaciones regionales y sus asociaciones, para impulsar proyectos que respondan a las necesidades de la comunidad y refuercen la concienciación social sobre la diabetes", ha afirmado la responsable de relaciones con organizaciones de pacientes de Novo, Marta Cortés.

XII EDICIÓN DE LOS PREMIOS FEDE

Por otra parte, FEDE también ha entregado la XII edición de los premios FEDE-Mercedes Sánchez Benito, galardones destinados a reconocer las mejores iniciativas del movimiento asociativo de personas con diabetes, así como la trayectoria y compromiso de personas individuales que trabajan para mejorar la calidad de vida del colectivo.

La entrega de estos premios, patrocinados por Sanofi, ha tenido lugar en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, donde se celebraba el X Congreso Nacional de la Federación Española de Diabetes, coincidiendo, además, con el 40 aniversario de la Federación.

Juantxo Remón, presidente en funciones de FEDE, y Ana Belén Torrijos, tesorera de la Junta Directiva de la entidad, han sido los maestros de ceremonias de la gala, en la que se se han entregado cuatro premios a asociaciones de pacientes -uno a nivel autonómico y tres a nivel local- y dos reconocimientos honoríficos a personas individuales.

La Asociación de Personas con Diabetes de Melilla (ADIMEL) ha conseguido el premio a la mejor iniciativa autonómica, mientras que las asociaciones de Granada (AGRADI), Valladolid (ADIVA) y Alicante (Unión Diabéticos Alicante) han obtenido los tres galardones por iniciativas locales.

Por otra parte, el reconocimiento honorífico a una personalidad pública, elegido por la Junta Directiva de FEDE, ha sido para Ángel Ramírez, periodista especializado en diabetes, CEO de Canal Diabetes e impulsor del 'Diabetes Experience Day', por cuyas ediciones han pasado más de 15.000 personas.

Por último, la mención honorífica de la Junta Directiva ha recaído en Aureliano Ruiz Salmón, presidente de la Asociación Cántabra de Diabetes, en reconocimiento a su implicación, a nivel local y nacional, a lo largo de 30 años.