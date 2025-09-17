Farmasierra logra un crecimiento del 9,2% de su facturación en 2024 hasta alcanzar los 43 millones de euros - FARMASIERRA

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo Farmasierra ha anunciado un crecimiento del 9,2 por ciento de su facturación en 2024 respecto al año anterior, hasta alcanzar los 43 millones de euros, lo que supone una consolidación de la etapa de recuperación iniciada por el impacto de la pandemia de Covid-19.

Además, la compañía espera alcanzar una facturación de 50 millones de euros para el año 2026, un crecimiento que va precedido de una inversión de tres millones de euros en nueva maquinaria, instalaciones y nuevos laboratorios, lo que ha permitido un aumento del 25 por ciento en la capacidad de mezclado gracias a la adquisición de dos grandes mezcladores industriales, de 3.000 y 1.500 litros de capacidad.

"Este crecimiento se alcanzará gracias a la concesión y adquisición de licencias, la inversión continua en comercialización y el aumento de la actividad internacional, tanto como fabricante único para grandes multinacionales, como a través de la expansión de nuestros propios productos", ha afirmado el presidente de Farmasierra, Tomás Olleros.

Durante 2024, Farmasierra ha duplicado la capacidad de encapsulado de gelatina dura, y ha logrado reforzar la eficiencia y la seguridad en los procesos de limpieza con la incorporación de termodesinfectadoras industriales con programas específicos.

El objetivo de esta expansión es el de responder al crecimiento de su actividad comercial la ampliación del vademécum y el aumento de la fabricación para terceros a nivel internacional. Cabe destacar que el 66 por ciento de su producción se destina a mercados de Europa y Asia, donde se ha afianzado como único punto de suministro para importantes multinacionales, duplicando líneas de producción y ampliando su plantilla.

Para lograr este crecimiento, la compañía también busca renovar sus equipos analíticos de laboratorios, así como duplicar la capacidad de los laboratorios de química y microbiología con nuevos espacios.

"En Farmasierra queremos ir más allá. No solo comercializamos nuestros propios productos y fabricamos para terceros, sino que también queremos avanzar en investigación y desarrollo, especialmente en un área tan compleja como son los probióticos. Los nuevos laboratorios para análisis químicos y microbiológicos son la respuesta a nuestro compromiso con la mejora continua", ha añadido Olleros.

Tras ello, ha explicado que su compromiso con la calidad no se limita al ámbito de la producción y la comercialización, sino que también se centrarán en la atención e información a profesionales sanitarios, pacientes y clientes; y en mejorar los espacios de trabajo, por lo que ha apostado por la reordenación de los espacios, la transparencia y la luz natural en los nuevos laboratorios y oficinas.

Por último, Olleros ha confirmado que Farmasierra prevé nuevos lanzamientos en 2026 y 2027, especialmente en las áreas de calcio y vitamina D, destacando avances en el desarrollo de vitamina D pediátrica.