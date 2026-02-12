Farmamundi recuerda que un tercio de la población mundial "no tiene acceso regular y de calidad a medicamentos" - CGCOF

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la ONG Farmamundi, Sara Valverde, ha puesto de manifiesto que "un tercio de la población mundial, actualmente, no tiene acceso regular y de calidad a medicamentos", los cuales "salvan vidas".

Desde la constitución de esta organización, hace más de 30 años, se han enviado "toneladas de medicamentos", ha destacado, en contraposición, su máxima representante, que ha protagonizado un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum y que ha contado con el mecenazgo de la compañía de distribución farmacéutica Bidafarma.

Valverde, que ha sido presentada por el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, ha destacado que Farmamundi viene "de la farmacia". "Hoy, trabajamos en 150 proyectos que llegan a 200.000 personas", y con "más de 100 voluntarios" y "118 personas" como empleados, ha subrayado.

No obstante, "el envío de medicamentos no es suficiente para garantizar el derecho a la salud", ya que "la gente necesita una vida sin violencia y una alimentación sana", entre otras, ha continuado la presidenta de esta ONG, que ha añadido que, por ello, trabajan "con más de 40 organizaciones socias" sobre el terreno.

A juicio de Valverde, estas "son las que conocen las necesidades". "Lo que nos diferencia es que tenemos un área logística humanitaria muy profesional", que es "un almacén de distribución de medicamentos que cumple con todos los requisitos de la legislación española y europea".

UN ENVÍO DE MEDICAMENTOS SEGURO EVITA EL MERCADO NEGRO

"Tenemos control absoluto de todo el proceso, sabemos que el medicamento que no se hace llegar con una trazabilidad completa terminará en el mercado negro o en personas carentes de conocimientos", ha expuesto, para continuar afirmando que ello "es un peligro para la población".

En opinión de Valverde, "la profesión farmacéutica y los sanitarios en general tiene un papel fundamental", lo que ha sido compartido por Aguilar. Según este último, esta se encuentra "profundamente ligada al cuidado de personas, a la equidad y a la justicia social".

La farmacia "no puede ser ajena a las desigualdades en salud y a las enormes brechas que siguen existiendo en el acceso a medicamentos y a la asistencia sanitaria básica en muchas partes del mundo", ha proseguido el presidente del CGCOF, que ha agregado que existe un "compromiso con la cooperación internacional.

Aguilar, que ha tildado los actuales como "tiempos complejos", enumerando circunstancias especiales, como la pandemia, los conflictos armados y la situación de las personas refugiadas y desplazadas, ha afirmado que los mismos "recuerdan con crudeza que la salud sigue siendo un privilegio para demasiadas personas".

"La solidaridad no es una opción, es una necesidad", ha enfatizado. En este sentido, ha destacado a Farmamundi, que garantiza "el derecho a la salud y a medicamentos esenciales", por lo que tiene un "enorme potencial transformador".