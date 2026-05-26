Farmaindustria se une al Comité Asesor de la Alianza Médica por Salud Planetaria en pro de "la sostenibilidad ambiental" - FARMAINDUSTRIA

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Farmaindustria y la Alianza Médica por la Salud Planetaria (Amesap) han firmado un convenio marco de colaboración en pro de "la sostenibilidad ambiental en el sector salud", el cual se traducirá en la incorporación de la primera al Comité Asesor Estratégico de la segunda y la creación de un grupo de trabajo mixto.

El "objetivo" de este acuerdo es, según ambas partes, "impulsar iniciativas conjuntas que contribuyan a afrontar los retos de sostenibilidad ambiental en el ámbito sanitario". El mismo ha sido rubricado por el director general de Farmaindustria, Juan Yermo, y el secretario general de Amesap, Pedro Cabrera, y se basa en el hecho de que "la salud humana y la salud del planeta están profundamente interconectadas".

En este sentido, los firmantes de este entendimiento han señalado que "el sector sanitario tiene un papel relevante en la respuesta a los desafíos derivados del cambio climático, la eficiencia en el uso de los recursos y la transición hacia modelos más sostenibles". Para alcanzarla, se va a establecer "un marco estable de cooperación" para "compartir conocimiento, explorar sinergias y promover proyectos con impacto clínico, institucional y social", han explicado.

"La sostenibilidad ambiental forma parte ya de la manera en que la industria farmacéutica entiende su responsabilidad con la sociedad", ha destacado Yermo, quien ha agregado que el "compromiso" de esta "no se limita a investigar, desarrollar y poner a disposición de los pacientes nuevos medicamentos". Este "también implica hacerlo desde modelos cada vez más eficientes, responsables y respetuosos con el entorno", ha subrayado.

ÓRGANO CONSULTIVO PARA "IDENTIFICAR PRIORIDADES"

En este contexto, el convenio contempla la citada incorporación de esta patronal al referido órgano consultivo externo de Amesap, que está "orientado a analizar tendencias, retos y oportunidades en el ámbito de la salud planetaria; aportar visiones estratégicas complementarias desde distintos ámbitos del sector salud; e identificar prioridades y líneas de actuación que puedan desarrollarse de forma conjunta".

"La salud de las personas y la salud del planeta están conectadas y, por eso, es fundamental avanzar en alianzas que nos ayuden a generar conocimiento, compartir buenas prácticas y acelerar la transformación sostenible del sistema sanitario", ha continuado Yermo en relación con este acuerdo, que incluye el manifestado grupo de trabajo, que actuará en "sostenibilidad sanitaria; el desarrollo de informes de posicionamiento conjunto; la participación en programas de sensibilización en hospitales y la puesta en marcha de campañas, eventos o reconocimientos que visibilicen el compromiso del sector con la sostenibilidad".

Por su parte, el gerente de Amesap, Antonio Franco, ha señalado que esta colaboración representa "un paso importante para avanzar hacia una visión compartida de sostenibilidad en el ámbito sanitario". "Compartimos la necesidad de impulsar una práctica clínica y asistencial cada vez más responsable, integrando criterios de sostenibilidad, innovación y valor clínico en la toma de decisiones", ha asegurado.

"La colaboración entre ambas organizaciones nace con vocación práctica y de largo recorrido, con el objetivo de generar espacios de reflexión, diálogo y trabajo conjunto que permitan abordar algunos de los grandes retos que tiene actualmente el sistema sanitario en relación con la salud y el medio ambiente", ha concluido.