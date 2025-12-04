Farmaindustria señala que el 'fast track' para ensayos clínicos multinacionales en Europa mejorará la competitividad

Archivo - Imagen de recurso de un laboratorio. - JAVI SANZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Farmaindustria ha destacado que el proyecto 'FAST-EU' (Facilitating and Accelerating Strategic Trials) -el primer 'fast track' para ensayos clínicos multinacionales en Europa- supondrá un "avance sin precedentes" y contribuirá a reforzar la competitividad europea en este ámbito.

El primer procedimiento de evaluación acelerada ha sido impulsado por la Red de Jefes de Agencias de Medicamentos (HMA, por sus siglas en inglés), que actualmente preside María Jesús Lamas, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

Farmaindustria indica que España ha jugado un papel protagonista en el desarrollo de esta iniciativa, que aumentará la predictibilidad en los plazos de evaluación y autorización, reforzará la confianza de la industria en el regulador europeo y facilitará la atracción de inversiones en investigación.

"La aprobación de 'FAST-EU' es una gran noticia para los pacientes europeos, a quienes permitirá un acceso más temprano a terapias innovadoras en fase de investigación. Al mismo tiempo, fortalecerá el ecosistema de innovación biomédica y reforzará la competitividad de Europa para atraer inversión en investigación, algo crítico en el contexto global actual", subraya Amelia Martín Uranga, directora de Investigación Clínica y Traslacional de Farmaindustria.

El procedimiento se pondrá en marcha en enero de 2026 y para Farmaindustria supone un salto cualitativo para los ensayos clínicos multinacionales, que representan un porcentaje significativo de los estudios autorizados en Europa. "La relevancia de estos estudios es vital, pues engloban a un número importante de pacientes que permite arrojar resultados sólidos y acelerar el desarrollo de tratamientos innovadores", añade.

La asociación recuerda que España y otros países de la Unión Europea ya disponen de procedimientos de evaluación acelerada o 'fast track', pero limitados a ensayos mononacionales. España lanzó en septiembre de 2025 una vía 'fast track' para ensayos en fases tempranas, con el objetivo de favorecer la investigación en oncología o enfermedades raras. El primer ensayo autorizado con este procedimiento se aprobó en menos de 60 días, frente a los plazos habituales que pueden superar los 100 días.

Para Farmaindustria, esta iniciativa reforzará la competitividad mundial de Europa en materia de investigación biomédica y contribuirá también a reforzar el liderazgo de España. Este liderazgo, explica, se sustenta en la combinación de rigor científico, flexibilidad regulatoria y alto compromiso de los pacientes, con una de las mejores tasas de reclutamiento y una colaboración público-privada que impulsa la llegada de proyectos internacionales. Además, España ha sido el país que más veces ha actuado como Estado miembro de referencia en la evaluación coordinada europea.

Farmaindustria quiere reconocer especialmente el trabajo de la AEMPS en un momento de grandes retos en Europa relacionados con la regulación de los ensayos clínicos y la evaluación de tecnologías sanitarias, algo para lo que es fundamental que pueda contar con los recursos humanos, técnicos y organizativos adecuados a la relevancia e intensidad de su labor.