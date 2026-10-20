Farmaindustria señala que España tiene margen fiscal para aumentar la inversión pública en sanidad y medicamentos

Archivo - Imagen de recurso de medicamentos. - LAURES`/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Un informe publicado por Farmaindustria y elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) revela que España dispone de margen fiscal suficiente para incrementar la inversión pública en sanidad y en medicamentos sin comprometer la sostenibilidad del sistema.

Según las estimaciones de los autores del informe, si el Estado aumentase una décima del PIB la inversión dedicada a medicamentos innovadores, esa décima adicional de PIB generaría más de 1.300 millones de euros de valor añadido para la economía y contribuiría al mantenimiento y creación de más de 16.000 empleos vinculados directa e indirectamente al sector farmacéutico.

El documento indica que el porcentaje de inversión pública que el Estado dedica a los medicamentos es actualmente más bajo que hace dos décadas. Aunque en términos absolutos la inversión ha crecido, su peso relativo cayó del 4 al 3,4 por ciento entre 2003 y 2024.

"Creemos que se debe pensar en una asignación mayor a la sanidad en su conjunto y esa es la propuesta que estamos trasladando a los grupos políticos de cara a las elecciones. La sanidad en España está infrafinanciada, lo vemos en el día a día y lo vemos en las cifras", ha señalado el director general de Farmaindustria, Juan Yermo.

Los autores subrayan que esta tendencia decreciente es contraria a la de otras partidas sociales como las pensiones o las bajas por incapacidad temporal, que han subido del 2,1 al 2,8 por ciento. En términos de PIB, la dotación dedicada a los fármacos también se ha mantenido estable en el 1,6 por ciento desde hace más de 20 años.

En este punto, Yermo se ha preguntado "cómo es posible que un país como España, que ha envejecido tanto en las últimas dos décadas y que va a seguir haciéndolo, tal y como reflejan las proyecciones y este informe, y donde se ha duplicado la cronicidad en la última década, mantenga el mismo porcentaje de inversión".

El informe explica cómo los fármacos son eficaces tanto para mejorar la salud de los pacientes como para aumentar la eficiencia del sistema sanitario. Así, apunta que por cada euro invertido en medicamentos se generan ahorros en otras partidas presupuestarias como hospitalizaciones, bajas laborales o prestaciones asociadas al envejecimiento.

El trabajo revela que por cada euro de inversión pública farmacéutica, la Administración ahorra 64 céntimos en otras partidas como pensiones de jubilación, gasto hospitalario y bajas de enfermedad. En general, se estima que los 24.800 millones de euros de inversión pública en medicamentos de 2024 propiciaron unos ahorros estimados de casi 16.000 millones de euros en otras partidas presupuestarias.

"Los medicamentos le salen a cuenta al Estado en el sentido de que todos esos ahorros y la devolución que la industria y sus empleados realizan a la administración pública en impuestos suman una cifra mayor que la propia factura del gasto farmacéutico global", ha manifestado Yermo.

INSTRUMENTOS PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD

El informe detalla las aportaciones económicas que la industria farmacéutica realiza cada año al Estado a través de diferentes instrumentos. Un ejemplo es la disposición adicional sexta de la Ley de Garantías que, junto a las deducciones establecidas en el RD-ley 8/2010, supusieron ahorros de casi 2.000 millones de euros entre 2024 y 2025.

También destaca la aportación fiscal de la industria farmacéutica a través de impuestos y cotizaciones sociales, que superó los 4.100 millones de euros en 2025. Una cuantía que alcanzó los 10.100 millones de euros de recaudación fiscal total si se añaden los efectos indirectos e inducidos, el equivalente al 40 por ciento de toda la inversión farmacéutica pública en dicho año.

En suma y tomando como ejemplo el año 2024, el informe cifra en más de 27.400 millones de euros al año la aportación de los medicamentos y la industria al Estado, principalmente generada por los ahorros ocasionados en otros recursos sanitarios y sociales y las aportaciones fiscales de la industria. Una cantidad que supera la dedicada a la financiación de medicamentos, que ascendió a 24.800 millones de euros.

"El informe pone de manifiesto que los intereses de la industria farmacéutica y las administraciones están perfectamente alineados y que no hay ninguna barrera para que se encaje el correcto desarrollo de las expectativas de cada parte", ha finalizado Javier Serrano, de AFI y uno de los autores.