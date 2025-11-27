Farmaindustria pide colaboración y transparencia para garantizar una publicidad de medicamentos responsable - FARMAINDUSTRIA

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós, ha pedido este jueves una mayor colaboración y transparencia para garantizar que la promoción de los medicamentos sea "responsable y segura", de forma que se mejore la salud y la calidad de vida de las personas, y que se asegure la confianza de la sociedad en el sistema sanitario español.

"Debemos seguir construyendo juntos un ecosistema donde la información de medicamentos sea rigurosa, accesible y útil. Porque solo desde la colaboración y la transparencia podremos garantizar que la publicidad de los medicamentos contribuya al objetivo último: mejorar la salud y la calidad de vida de las personas", ha afirmado Lladós durante la II Jornada de Publicidad de los Medicamentos, celebrada en Barcelona en colaboración con el Departamento de Salud de Cataluña.

Así se ha referido a una colaboración público-privada que ya quedó plasmada a finales de 2023, cuando se firmó un convenio entre la Generalitat de Cataluña y Farmaindustria sobre control de la actividad publicitaria de los medicamentos, tomando como base el Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica.

"Fue un acuerdo pionero, el primero con una región, y estableció un marco de cooperación que ya está dando resultados. Porque la autorregulación y colaboración institucional nos permiten avanzar más rápido y mejor, con pautas claras, mecanismos de control y transparencia y una cultura de buenas prácticas que beneficia a la sociedad, porque una publicidad responsable contribuye al u so adecuado de los medicamentos y a la confianza en nuestro sistema sanitario", ha aseverado Lladós.

Esta misma semana, Farmaindustria ha firmado un nuevo convenio con la Comunidad de Madrid para colaborar en la promoción responsable de los medicamentos de prescripción.

Por otro lado, Lladós ha apuntado que la autorregulación "seguirá siendo la base" para promover los medicamentos de forma responsable, y es que el Sistema de Autorregulación se ha convertido en una de las "señas de identidad" de la industria, y cuyo fin es garantizar la transparencia, la responsabilidad y la integridad de sus actuaciones.

"La Inteligencia Artificial (IA), la personalización de contenidos y la omnicanalidad son ya realidades en la comunicación sanitaria, y requieren criterios claros para evitar riesgos y maximizar beneficios para el sistema de salud", ha concluido.