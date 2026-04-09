Farmaindustria no prevé problemas de suministros derivados de la política NMF estadounidense o por nuevos aranceles

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MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Farmaindustria afirma que "hoy por hoy no se prevén problemas de suministro" derivados de la decisión de Estados Unidos sobre el precio de los medicamentos, con su nueva política de Nación Más Favorecida (NMF) y las amenazas arancelarias, pero considera que sí podrían producirse desabastecimientos de medicamentos si se prolonga el conflicto en Oriente Medio.

La nueva política de Nación Más Favorecida (NMF), anunciada por el Gobierno de Donald Trump el año pasado, quiere asegurar que EEUU no pagará por ciertos fármacos más que los países con mayor nivel de renta, trasladando presión hacia los mercados europeos y reabriendo la discusión sobre la competitividad global del sector bio-farmacéutico.

Por otro lado, esta política llega acompañada de una segunda línea de presión con amenazas arancelarias e incentivos para empujar a las empresas a invertir y producir más en Estados Unidos. Y todo esto sucede con el conflicto en Oriente Medio desatado por la guerra en Irán que, recuerdan, "está generando una gran incertidumbre en los mercados energéticos y logísticos, con potenciales repercusiones en los costes de producción y suministro de medicamentos".

"Si la guerra se alarga, la situación podría asemejarse a lo ocurrido con el conflicto en Ucrania y el impacto en la inflación causado por el aumento del precio de la energía. Entonces se superaron los 900 millones de euros de impacto para las empresas farmacéuticas por costes energéticos y encarecimiento de materias primas", advierten.

No obstante, sobre la política NMF, la patronal de la industria farmacéutica recuerda que "los precios son diferentes en EEUU frente a Europa porque los sistemas sanitarios son muy distintos". "En el viejo continente, los sistemas sanitarios son públicos, ofrecen cobertura universal y los precios de los medicamentos están intervenidos. En EEUU existe un sistema mixto y fragmentado con intermediarios privados que influyen en el precio de los medicamentos", advierte.

En cuanto a los aranceles, advierte que "busca incentivar que las compañías farmacéuticas inviertan y produzcan más dentro del país. Esta combinación de presión sobre los precios y barreras comerciales puede influir en dónde se decide investigar, fabricar y lanzar nuevos medicamentos, con consecuencias para Europa y para el acceso de los pacientes a la innovación biofarmacéutica".

TENDRÁ UN IMPACTO EN LA DISPONIBILIDAD DE NUEVOS MEDICAMENTOS

Farmaindustria recuerda que "ya existe un retraso importante en la llegada de medicamentos respecto a EEUU y otros mercados" en España y "la incertidumbre global no ayuda y obliga a estar atentos y a dar señales políticas que apuesten de forma decidida por la innovación biofarmacéutica en Europa y en España".

"Tras la reciente revisión de la legislación farmacéutica europea, que desafortunadamente ha carecido de la ambición necesaria para frenar la pérdida de competitividad de Europa, se abren ahora nuevas oportunidades con la futura Ley Europea de Biotecnología, el Espacio Europeo de Datos de Salud y la esperada Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios en España", añade.

Uno de los mayores temores es que ponga en juego la inversión en investigación, producción y ensayos clínicos en España y Europa. En el caso concreto de España, "el impacto puede ser muy relevante, porque nuestro país es líder europeo en ensayos clínicos y la producción de medicamentos supera los 20.000 millones de euros al año, siendo el medicamento el quinto producto más exportado".

"Pero el mantenimiento de este liderazgo requiere un trabajo continuo y políticas de apoyo decididas y estables, así como iniciativas que acorten el tiempo que se tarda en tener disponibles los medicamentos innovadores para los pacientes en España, advierte.