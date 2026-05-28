Farmaindustria insta a transformar el conocimiento investigador de España en proyectos competitivos a nivel mundial

Fina Lladós, presidenta de Farmaindustria; Cristina Nadal, presidenta de AseBio; Andreas Föerster, presidente en Funciones de Fenin Cataluña; Santiago de Andrés, presidente de la Fundacion Vet+i, y Josep Samitier, coordinador científico de Nanomed Spain. - SONIA TRONCOSO

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós, ha destacado la necesidad de dar un salto cualitativo para transformar el conocimiento investigador de España en tejido empresarial y proyectos competitivos, con el foco puesto en que el país pase de líder europeo en investigación clínica a consolidarse como uno de los centros mundiales en innovación sanitaria.

Así lo ha señalado en la XIX Conferencia de las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica, en el que se han reunido más de 200 representantes de la industria farmacéutica, biotecnológica, de tecnología sanitaria y salud animal, así como de la administración, institutos de investigación y organizaciones de pacientes.

En el foro, celebrado en Barcelona por Farmaindustria, AseBio, Fenin, Veterindustria y Nanomed Spain, los participantes han puesto sobre la mesa la posibilidad de que España se convierta en un 'hub' mundial de investigación biomédica, para lo que han apuntado la necesidad de trascender y escalar modelos de colaboración público-privada convencionales para alcanzar una cooperación en las diferentes fases de la investigación de medicamentos y terapias.

En un contexto europeo marcado por proyectos regulatorios como el Espacio Europeo de Datos de Salud, la futura Ley Europea de Biotecnología o la Estrategia Nacional Deep Tech, los participantes han coincidido en que el reto no es solo acelerar la investigación, sino asegurar una cohesión estable que permita trasladar el conocimiento a soluciones tangibles que mejoren la vida de las personas.

En la inauguración, Fina Lladós ha aseverado que el contexto geopolítico actual, "lleno de amenazas, riesgos y fuerte competencia entre países de dentro y fuera de Europa", requiere "el compromiso de las administraciones para situar la I+D como una prioridad estratégica; mayor inversión, especialmente en las fases más complejas del desarrollo de los medicamentos, y un entorno regulatorio estable, predecible y ágil, que facilite el desarrollo de nuevos proyectos y que dé confianza a quienes apuestan por invertir y crecer" en España.

En la misma línea, la presidenta de AseBio, Cristina Nadal, ha destacado que España tiene una base científica y biomédica "de primer nivel", pero ha afirmado que el país necesita "convertir esa excelencia en una mayor capacidad industrial, en atraer más inversión y en conseguir que la innovación llegue a los pacientes y a la sociedad".

En este punto, ha subrayado que la biotecnología "es estratégica para avanzar en competitividad, autonomía tecnológica, seguridad y como respuesta ante los grandes desafíos sanitarios y ambientales" y, "en un momento decisivo", ha señalado que iniciativas como la Biotech Act "representan una oportunidad única para fortalecer el ecosistema innovador", al tiempo que ha afirmado que "España tiene el potencial para consolidarse como un actor clave en el desarrollo biotecnológico europeo".

POLOS DE INNOVACIÓN BIOMÉDICA Y TECNOLÓGICA

A lo largo del encuentro, se han abordado cuestiones clave para el futuro del sistema de salud, como la integración de capacidades industriales y científicas, la escalabilidad de la innovación o la necesidad de generar entornos que favorezcan la incorporación de soluciones disruptivas.

Además, se ha remarcado el papel creciente de España y de Cataluña como polos de innovación biomédica y tecnológica, capaces de conectar investigación, industria y asistencia sanitaria en beneficio de la competitividad y de la calidad asistencial.

El presidente en funciones de Fenin Catalunya, Andreas Förster, ha señalado "la necesidad de integrar capacidades científicas, tecnológicas e industriales para acelerar la llegada de soluciones innovadoras a los pacientes y profesionales sanitarios" y, en este sentido, ha resaltado que la tecnología sanitaria es un "elemento tractor" para responder a los "retos del mañana", especialmente en ámbitos como la digitalización, la inteligencia artificial, los datos en salud o la innovación biomédica avanzada.

Por su parte, el presidente de la Fundacion Vet+i, Santiago de Andrés, ha destacado el "papel estratégico" de la sanidad animal en el enfoque 'One Health', que integra salud humana, animal y del medioambiente, en especial, según ha detallado en línea con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un momento en el que alrededor del 60 por ciento de las enfermedades infecciosas humanas tienen origen animal y cerca del 75 por ciento de las enfermedades emergentes son zoonósicas.

"En este contexto, la innovación, la digitalización y el refuerzo de la autonomía estratégica industrial europea resultan esenciales para mejorar la prevención, la vigilancia y la preparación frente a futuras crisis sanitarias", ha resaltado.