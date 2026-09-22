Farmaindustria impulsa un nuevo programa de formación para fomentar los ensayos clínicos en Atención Primaria

Archivo - Imagen de recurso de una consulta médica. - ANDRESR/ ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Farmaindustria ha impulsado un nuevo programa de formación con el objetivo de acercar la investigación clínica a los profesionales de Atención Primaria y fomentar más ensayos en este ámbito asistencial.

Según destaca Farmaindustria, potenciar la investigación clínica en Atención Primaria es fundamental para ofrecer a los pacientes acceso temprano a medicamentos innovadores, para mejorar la representatividad de los estudios con criterios de equidad y diversidad, y generar evidencia más cercana a la práctica clínica real.

Así, el nuevo Programa de Formación en Investigación Clínica en Atención Primaria (ICAP) cuenta con la colaboración de todos los agentes del ecosistema investigador y de Atención Primaria, como las sociedades científicas, redes de investigación, entidades de pacientes, la agencia reguladora, los comités de ética y la industria.

El programa está dirigido a los pacientes y a los profesionales de Atención Primaria, sanitarios y no sanitarios, y se desarrolla totalmente 'online', en abierto con orientación práctica, para dotar a los profesionales de los conocimientos y herramientas necesarias para poner en práctica la actividad investigadora.

La formación se enmarca en el despliegue de la Guía ICAP. Recomendaciones de buenas prácticas para el fomento de la investigación clínica en Atención Primaria y ofrece una visión de los principales aspectos científicos, regulatorios, éticos y operativos de los ensayos clínicos, junto a contenidos sobre nuevos modelos de investigación, como los ensayos clínicos descentralizados y el uso de herramientas digitales.

"La posición de España como uno de los países de referencia mundial en investigación clínica es fruto de la colaboración y el compromiso de todos los agentes del ecosistema sanitario. Ahora tenemos la oportunidad de dar un paso más, incorporando de manera más activa a la atención primaria y haciendo que sus profesionales dispongan de las capacidades y herramientas necesarias para investigar, sin duda, ayudará a retener y atraer talento a este nivel asistencial, al mismo tiempo, que supone oportunidades para los pacientes", ha afirmado la directora de Investigación Clínica y Traslacional de Farmaindustria, Amelia Martín.

El programa cuenta con más de 40 docentes, profesionales con experiencia en investigación clínica y Atención Primaria, y se estructura en diferentes contenidos que permiten conocer desde los conceptos básicos de un ensayo clínico hasta los principales aspectos necesarios para participar en su puesta en marcha y desarrollo desde un centro de salud.

El marco regulatorio, ético y de protección de datos, las buenas prácticas clínicas o el potencial de las herramientas digitales y los modelos descentralizados son otros temas que se desarrollan durante el curso. La formación ya está disponible 'online' y puede realizarse de forma gratuita y flexible, apuntan desde Farmaindustria.

Tras la publicación de la 'Guía ICAP', en noviembre 2023, son varias las acciones que se han puesto en marcha para fomentar la investigación clínica en este ámbito asistencial, tales como el Mapa y el Observatorio de Investigación Clínica en Atención Primaria, o el documento de Gestión documental para el inicio de ensayos clínicos con medicamentos en AP.

La formación forma parte de estas acciones promovidas por un grupo de trabajo mixto al que pertenecen todas las entidades del ecosistema. Desde este grupo se detectó, desde el primer momento, que la formación era una necesidad para complementar, por su metodología y aproximación, a las ya existentes.