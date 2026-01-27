Farmaindustria espera que el RD de Evaluación de Tecnologías Sanitarias consiga una evaluación única a nivel nacional

Archivo - Imagen de archivo del director general de Cartera Común del Sistema Nacional de Salud, César Hernández. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós, ha indicado que el real decreto sobre Evaluación de Tecnologías Sanitarias que está elaborando el Ministerio de Sanidad supone una oportunidad para que España lidere la evaluación sanitaria, y espera que permita implantar un sistema único a nivel nacional.

"Confiamos, además, que el real decreto nos sirva para tener una evaluación única a nivel nacional, que esta también es una oportunidad, y así también minimicemos las evaluaciones posteriores en las comunidades autónomas y ganar en agilidad y rapidez", ha destacado Lladós.

Asimismo, la presidenta de Farmaindustria ha recordado que hace un año entró en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, algo que considera "un punto de inflexión", así como una nueva oportunidad para mejorar el funcionamiento del sistema sanitario.

"Ha pasado un año desde que se empezaron a implementar las nuevas evaluaciones de medicamentos oncológicos y terapias avanzadas y a fecha de hoy, hay 13 evaluaciones en marcha y podemos hablar en positivo con la vista puesta a su funcionamiento continuo que nos permite ir aprendiendo", ha añadido.

Tras ello, la presidenta de Farmaindustria ha destacado los beneficios de la inteligencia artificial en el sector farmacéutico, al permitir, entre otros aspectos, la búsqueda de nuevas moléculas y una mayor precisión en el desarrollo de tratamientos, lo que aumenta las probabilidades de encontrar soluciones para patologías que hasta ahora carecían de ellas. "Somos más precisos y los modelos que tenemos nos permiten hacer una mejor ciencia y avanzar más rápido", ha añadido Lladós.

Por su parte, el director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, César Hernández, ha advertido de que serán necesarios recursos para que el real decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias funcione correctamente y facilite la toma de decisiones.

"Si no es con recursos va a ser imposible hacerlo. Nadie puede hacer cosas sofisticadas con dos palotes. Como sociedad y como Gobierno, debemos dotarnos de las estructuras necesarias para que esa pieza del engranaje funcione", ha avisado Hernández durante la jornada 'El momento de decidir juntos: transformar la evaluación para acelerar la innovación que salva vidas', organizada por Farmaindustria.

Para Hernández, el resultado final no es conseguir una Evaluación de Tecnologías Sanitarias "muy bonita", sino que "realmente facilite la toma de decisiones y el acceso". "Y eso requiere recursos. Y no recursos en número, requieren recursos en cualidad, específicos, dedicados a hacer de esta pieza del engranaje algo central para que funcione", ha apuntado.

DATOS DE VIDA REAL

Por su parte, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, ha destacado que España está en "muy buenas" condiciones para poder impulsar la generación de evidencia basada en datos reales gracias a la trayectoria con BIFAP (Base de Datos para la Investigación Farmacoepidemiológica en el Ámbito Público).

"BIFAP es una base de datos formada principalmente por historias de Atención Primaria. En este momento cuenta con 20 millones de historias clínicas, en las que hemos trabajado mucho para estandarizar el lenguaje, y eso es lo que nos sitúa en una posición de liderazgo", ha añadido Lamas.

En este contexto, la directora de la AEMPS ha señalado que para conseguir la "explosión" de BIFAP se necesita el RD de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, así como dotar de recursos suficientes a las infraestructuras. "En cuanto a estructuras tecnológicas estamos muy contentos, pero dado que BIFAP se coordina desde la AEMPS, y que la agencia tiene un problema estructural de profesionales sin resolver, no veo posibilidades de que BIFAP sea utilizable de forma inmediata", ha explicado.