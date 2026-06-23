Los fármacos para la insuficiencia cardíaca protegen el corazón durante la quimioterapia

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MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes que reciben tratamiento oncológico a menudo enfrentan la complicación adicional de los efectos secundarios que afectan al corazón, lo que puede llevar a la necesidad de interrumpir la terapia anticancerígena, reduciendo su eficacia. Actualmente, las Guías ESC para cardiooncología recomiendan el uso de ciertos tratamientos en pacientes con cáncer que muestran signos de disfunción cardíaca, pero la evidencia para esto proviene en gran medida de estudios pequeños, de la opinión de expertos y/o de la adaptación de otras guías como las de insuficiencia cardíaca.

Ahora un nuevo estudio confirma los efectos cardioprotectores de los tratamientos para la insuficiencia cardíaca en pacientes con cáncer. Este hallazgo se ha expuesto en una presentación de investigadores del Centro Médico de la Universidad Erasmus, Rotterdam, Países Bajos en ESC Cardio-Oncology 2026, la conferencia anual del Consejo de Cardio-Oncología de la Sociedad Europea de Cardiología (Viena, Austria).

En este contexto, los investigadores presentan hallazgos sobre los efectos protectores de las terapias médicas recomendadas para tratar la insuficiencia cardíaca. "Realizamos un metaanálisis de datos de estudios publicados para comprender mejor en qué medida las diferentes terapias recomendadas para la insuficiencia cardíaca previenen el deterioro cardíaco en pacientes tratados con fármacos anticancerígenos", exponen los investigadores.

SE IDENTIFICARON 49 ESTUDIOS A 6.998 PACIENTES

El análisis implicó la búsqueda sistemática en bases de datos de literatura biomédica de estudios en pacientes tratados con fármacos anticancerígenos que evaluaran los efectos de las terapias recomendadas en las Guías ESC 2021 para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica y la actualización de 2023.

Se incluyeron ensayos controlados aleatorizados y estudios retrospectivos y prospectivos no aleatorizados. Las clases de fármacos evaluadas fueron los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) (inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de los receptores de angiotensina e inhibidores de la neprilisina del receptor de angiotensina), los betabloqueadores, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides y los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2. También se consideraron las estatinas. En total, se identificaron 49 estudios, que incluyeron a 6.998 pacientes.

El análisis investigó principalmente los efectos de las diferentes terapias sobre la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), una medida de la capacidad de bombeo del corazón. En 23 estudios que evaluaron la inhibición del SRAA, la FEVI mejoró en un 2,88% en comparación con placebo/tratamiento estándar. En los 22 estudios con betabloqueantes, hubo una mejora más modesta de la FEVI del 1,20% en comparación con placebo/tratamiento estándar. Cabe destacar que, en los ocho estudios que involucraron una combinación de inhibición del SRAA y betabloqueantes, la FEVI mejoró en un 2,98%.

También se observaron cambios positivos significativos en la deformación longitudinal global, un marcador de la contracción cardíaca, con los inhibidores del SRAA, los betabloqueantes y la combinación de ambos tratamientos.

Los antagonistas de los mineralocorticoides parecieron mostrar efectos protectores alentadores, con un aumento de la FEVI del 4,68% en comparación con los controles, pero estos datos se derivaron de solo dos estudios. El único estudio con inhibición del cotransportador de sodio-glucosa 2 mostró una mejora de la FEVI del 3,20%. Las estatinas se investigaron en siete estudios y mostraron un aumento de la FEVI del 2,49% en comparación con los controles.

"Al agrupar los resultados de los estudios, hemos confirmado que las terapias para la insuficiencia cardíaca recomendadas por las guías, en particular una combinación de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) más betabloqueantes, protegen la función cardíaca en pacientes con cáncer. El número de estudios con otras terapias para la insuficiencia cardíaca fue bajo, lo que subraya la necesidad de realizar más ensayos aleatorizados, especialmente de tratamientos cardiovasculares más recientes, para comprender plenamente su papel en la cardiooncología", concluyen los investigadores.