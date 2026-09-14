Los fármacos GLP-1 disparan un 11,5% la facturación de medicamentos para la diabetes y el control de peso, según informe

Archivo - Imagen de recurso de una persona que se inyecta una jeringa de semaglutida. - DAVID PETRUS IBARS/ ISTOCK - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El auge de fármacos como el GLP-1 ha aumentado un 11,5 por ciento la facturación de medicamentos para la diabetes y el control de peso durante los meses de este verano, según indica el Informe Pharmalive sobre tendencias en las oficinas de farmacia españolas elaborado por Alliance Healthcare.

Así, la categoría de fármacos destinados al tratamiento de la diabetes y al control del peso ha experimentado una evolución positiva respecto al mismo periodo de 2025, con un incremento del 3,21 por ciento en el número de unidades vendidas y del 11,52 por ciento en valor.

Los autores del informe señalan que el crecimiento de esta categoría viene impulsado principalmente por el aumento de la demanda de medicamentos como el GLP-1, utilizados tanto en el control de la diabetes tipo 2 como para el control y reducción de peso.

Paralelamente, la familia de tratamiento ocular y óptico ha experimentado un repunte entre junio y agosto, con un crecimiento del 6,29 por ciento en unidades y del 8,48 por ciento en valores frente al verano del año anterior.

Según explican los autores, durante los meses de verano aumenta la incidencia de afecciones oculares y óticas asociadas a la exposición a piscinas, playa y actividades al aire libre, impulsando de forma directa la demanda de estos tratamientos en el canal farmacéutico.

Por su parte, el segmento de material higiénico también refleja un comportamiento positivo en el acumulado estival, registrando una subida del 4,19 por ciento en unidades y del 7,09 por ciento en valores respecto a los mismos meses de 2025. Así, el carácter estacional del verano favorece un mayor consumo de productos de higiene personal, especialmente en lo relativo a accesorios para manicura, pedicura y depilación.