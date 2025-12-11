Fármacos para la diabetes muestran un sorprendente nuevo beneficio para el cerebro

Archivo - Ozempic, semaglutida, - CAROLINA RUDAH/ ISTOCK - Archivo

Los medicamentos para la diabetes suelen centrarse en mantener los niveles de azúcar bajo control, pero recientes investigaciones sugieren que podrían ofrecer algo más inesperado. Este hallazgo abre la puerta a un beneficio que muchos no imaginaban y que podría cambiar la forma en que vemos estos tratamientos.

Aunque todavía se necesita más evidencia, la idea de que un fármaco ya conocido tenga un impacto positivo en la salud cerebral está generando entusiasmo entre expertos y pacientes. Lo que parecía un tratamiento rutinario podría tener una sorpresa muy prometedora.

UN EFECTO INESPERADO EN EL CEREBRO

Un estudio preliminar en personas con diabetes sugiere que el uso de fármacos hipoglucemiantes GLP-1 podría estar relacionado con un menor riesgo de desarrollar epilepsia, según expertos de la Universidad Médica Chung Shan en Taichung, Taiwán. El estudio se publica en 'Neurology', la revista médica de la Academia Americana de Neurología .

Los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón-1, o fármacos GLP-1, se han utilizado para la diabetes y la pérdida de peso. El estudio no prueba que los fármacos GLP-1 reduzcan el riesgo de desarrollar epilepsia; sólo muestra una asociación.

"Se necesitan más ensayos controlados aleatorizados que sigan a las personas a lo largo del tiempo para confirmar estos hallazgos, pero estos resultados son prometedores, ya que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar epilepsia en etapas posteriores de la vida", comenta el autor del estudio, doctor Edy Kornelius, de la Universidad Médica Chung Shan en Taichung.

PEQUEÑOS NÚMEROS, GRAN SIGNIFICADO

"La epilepsia puede tener numerosas consecuencias físicas, psicológicas y sociales, y muchas personas no responden a los medicamentos actuales, por lo que es fundamental encontrar maneras de reducir este riesgo", señala.

Para el estudio, los investigadores examinaron una base de datos de salud estadounidense de adultos con diabetes tipo 2 que comenzaron a tomar un fármaco GLP-1 u otro tipo de fármaco llamado inhibidor de la dipeptidil peptidasa-4 (conocidos como inhibidores de la DPP-4 o gliptinas). Ninguno de los participantes tenía diagnóstico previo de epilepsia o convulsiones. Los fármacos GLP-1 incluidos en el estudio fueron dulaglutida, liraglutida y semaglutida.

Los 452.766 participantes tenían una edad promedio de 61 años. La mitad tomó fármacos GLP-1 y la otra mitad inhibidores de la DPP-4. Se les realizó un seguimiento de al menos cinco años. Durante ese tiempo, 1.670 personas que tomaron fármacos GLP-1 desarrollaron epilepsia (el 2,35%), en comparación con 1.886 personas que tomaron inhibidores de la DPP-4 (el 2,41%).

Una vez que los investigadores ajustaron otros factores que podrían afectar el riesgo de epilepsia, como la edad, la presión arterial alta y la enfermedad cardiovascular, encontraron que las personas que tomaban medicamentos GLP-1 tenían un 16% menos de probabilidades de desarrollar epilepsia que las personas que tomaban inhibidores de DPP-4.

Cuando los investigadores analizaron los medicamentos individuales, descubrieron que la asociación con un menor riesgo de epilepsia era más fuerte con el medicamento semaglutida.

"Se necesita más investigación, pero estos hallazgos respaldan la teoría de que los fármacos GLP-1 podrían tener beneficios neurológicos más allá del control de la glucemia", asegura Kornelius. "Cabe destacar que estos hallazgos no implican que los inhibidores de la DPP-4 sean perjudiciales ni que los fármacos GLP-1 sean definitivamente beneficiosos para la salud cerebral".

Kornelius indicó que la tirzepatida, un agonista dual de los receptores GLP-1 y GIP (polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa), no se incluyó en el estudio, ya que se introdujo después del inicio del estudio. Por lo tanto, es posible que los hallazgos no se apliquen a la tirzepatida.

Además de las limitaciones del diseño retrospectivo y observacional del estudio, este presenta otras limitaciones. Los investigadores no contaban con información sobre otros factores que pudieran afectar el riesgo de epilepsia, como los antecedentes familiares, la susceptibilidad genética o el consumo de alcohol. También es posible que otros factores, como el coste, las restricciones del seguro médico o la gravedad de la diabetes, influyeran en el medicamento recetado, lo que podría generar diferencias entre los dos grupos.