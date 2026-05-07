Los fármacos anti-CGRP para la migraña se asocian con un 25% menos de riesgo de glaucoma

Archivo - Ojo persona mayor, lentilla - KYOSHINO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Un tipo de medicamento utilizado para prevenir la migraña podría estar asociado con un menor riesgo de glaucoma, según un estudio de la Universidad de Brown (Estados Unidos) publicado en 'Neurology', la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología .

UN GRAN ESTUDIO CON MÁS DE 70.000 PACIENTES CON MIGRAÑA

El estudio comparó a 36.822 personas que tomaban inhibidores del péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP) para prevenir la migraña con el mismo número de personas que tomaban otros tipos de medicamentos para la prevención de la migraña. No demuestra que los inhibidores del CGRP causen directamente la reducción del riesgo de glaucoma; solo muestra una asociación.

"El glaucoma es una de las principales causas de ceguera, y la evidencia ha relacionado la migraña con un mayor riesgo de padecerlo, ya que ambas afecciones afectan la capacidad de los vasos sanguíneos del cerebro para modificar el flujo sanguíneo en respuesta a estímulos", recalca Chien-Hsiang Weng, autor del estudio y profesor de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island.

"Dado que los inhibidores del CGRP ayudan a regular la contracción de los vasos sanguíneos y la inflamación en el sistema nervioso, existía la esperanza de que estos fármacos pudieran beneficiar la salud ocular en personas con riesgo de glaucoma".

Para el estudio, los investigadores examinaron una base de datos de atención médica en busca de personas a quienes se les habían recetado medicamentos para prevenir la migraña recientemente y que habían renovado su receta al menos una vez. Posteriormente, se les realizó un seguimiento durante un máximo de tres años para observar quiénes desarrollaban glaucoma.

Los fármacos del grupo de inhibidores de CGRP fueron erenumab, fremanezumab, galcanezumab, eptinezumab, atogepant y rimegepant. Los fármacos del grupo de no inhibidores de CGRP fueron valproato, topiramato, flunarizina, candesartán, lisinopril, metoprolol, propranolol, nadolol, amitriptilina y venlafaxina.

Durante el estudio, 153 personas, o el 0,42%, del grupo que recibió el inhibidor de CGRP desarrollaron glaucoma, en comparación con 223 personas, o el 0,61%, del grupo que no recibió el inhibidor de CGRP.

EL EFECTO SOLO SE VE CON ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-CGRP

Tras ajustar los resultados teniendo en cuenta otros factores que podrían afectar al riesgo de glaucoma, como la edad, la frecuencia de las migrañas y los antecedentes de hipertensión arterial, los investigadores descubrieron que quienes tomaban inhibidores del CGRP tenían un 25% menos de riesgo de desarrollar glaucoma que quienes tomaban otros medicamentos para la migraña.

Tras un análisis más detallado de los resultados, los investigadores descubrieron que la reducción del riesgo de glaucoma solo se observó con los inhibidores del CGRP que utilizan anticuerpos monoclonales. Estos fueron erenumab, fremanezumab, galcanezumab y eptinezumab. No se encontró esta reducción del riesgo con los antagonistas del receptor del CGRP, o gepantes. Estos fueron atogepant y rimegepant.

"Se necesitan más estudios para confirmar estos resultados, pero los hallazgos pueden ayudarnos a comprender mejor tanto la migraña como el glaucoma", concluyen los investigadores.

Una limitación del estudio es que los investigadores no pudieron evaluar los antecedentes familiares de glaucoma ni otra información sobre el riesgo de padecerlo que podría haber influido en los resultados.